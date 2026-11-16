壽司郎聯乘《咒術迴戰》出限定香港主題系列周邊 星光大道特設角色立牌＋必試4款限定美食

《咒術迴戰》粉絲注意！香港壽司郎首度與日本人氣動畫《咒術迴戰》聯乘，以「咒術迴戰香港之旅」為主題，由11月17日起至12月17日，將尖沙咀、銅鑼灣及啟德三間分店化身聯乘主題店。除了虎杖悠仁、伏黑惠、釘崎野薔薇、五條悟及七海建人等角色現身店內，更首度於尖沙咀星光大道設置等身角色大立牌，粉絲一定不能錯過！另外更有四款限定美食、隨機周邊精品，以及可換領的鐳射海報同步登場，活動內容非常豐富！

三間主題店打造沉浸式香港之旅 必影星光大道角色立牌 今次聯乘以「香港旅遊」為設計概念，將《咒術迴戰》五大主要角色帶進香港街頭。尖沙咀加連威老道店、銅鑼灣廣場 2 期店及啟德零售館 2 店，店內將出現大型打卡牆、主題餐桌裝飾及角色人型立牌，並穿插專為香港之旅繪製的獨家插圖。插圖場景涵蓋維多利亞港、太平山頂纜車站、銅鑼灣、旺角及西九龍文化區等地標，將香港的都市風景與角色魅力巧妙結合。粉絲可以在藍白色調的維港景致前與五條悟合照，也可以在充滿街頭氛圍的主題角落與虎杖悠仁、釘崎野薔薇留下紀念照，與主角們一同漫步香港！

在11月17日至12月5日期間，壽司郎更會在尖沙咀維多利亞港海旁星光大道設置「咒術迴戰角色大立牌」，現場將出現五位主要角色的等身立牌，還原今次「咒術迴戰香港之旅」的主題畫面！

必食4款限定美食 今次聯乘全線分店（深水埗西九龍中心店及灣仔英皇集團中心店除外）同步推出四款限定商品，包括「大切鹽味醬漬長鰭吞拿魚」、「特盛海灣貝海苔包配飛魚子」、「黑芝麻千層蛋糕」及「聯乘飲品套裝」，惠顧指定聯乘商品更會隨餐附送隨機角色周邊，包括融入地道元素的聯乘限定插牌、透明收藏卡及卡套。堂食消費淨額滿港幣200元更可加購獨家設計周邊，粉絲們記得把握機會集齊全套！

最後壽司郎更特別推出終極收集任務，凡於分店堂食下單指定壽司並集滿6張聯乘限定插牌，即可於全線香港壽司郎分店換領「聯乘限定鐳射海報」一張。海報採用精細的鐳射工藝製作，光線折射下完美展現五位主角與維港清晨的絕美景緻，極具珍藏價值，數量有限，換完即止。



壽司郎 x《咒術迴戰》香港之旅

活動日期： 2026 年 11 月 17 日至 12 月 17 日

3大主題店

尖沙咀加連威老道店： 九龍尖沙咀加連威老道 2-6 號愛賓商業大廈地下 G2, G3 及 103 號舖 銅鑼灣廣場 2 期店： 銅鑼灣駱克道 463-483 號銅鑼灣廣場 2 期 3 樓 3A 號舖 啟德零售館 2 店： 九龍啟德承啟道 38-39 號啟德體育園啟德零售館 2, 3 樓 M2-302 號舖

