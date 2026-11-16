旅發局11月大推「香港美食月」 16 間得獎食府名廚餐單x頂級侍酒師餐酒

Chef x Sommelier 專屬菜單配搭餐酒 頂尖餐廳陣容包括米芝蓮三星食府唐閣、米芝蓮二星Arbor、米芝蓮一星Ami、Andō、Tosca di Angelo、ÉPURE、Plaisance by Mauro Colagreco、Flint、Palco、PANO、Café BAU、紅棉、唐述、海景軒、滿福樓。由名廚與侍酒師依據食材、烹調方法、菜式風味及酒款特色，精心設計「香港美食月」Chef x Sommelier專屬菜單配搭餐酒。 今次為大家推介其中兩家炙手可熱的餐廳ÉPURE及Arbor，兩位大廚早前均參與內地《一飯封神》廚藝節目而人氣急升。榮獲米芝蓮一星的法國餐廳ÉPURE，主廚Aven Lau來自新加坡，早年接受正統法國菜烹飪訓練，曾於多間星級法國餐廳精進廚藝，他擅長運用東南亞香料融入法國菜，添上獨門特個性。

油甘魚腩配花香白酒 前菜時令油甘魚配搭Pouilly Fumé Barre à Mine Michel Redde 2023。日本油甘魚腩刺身魚油豐腴，帶buttery質感，底下墊了爽脆蘿蔔絲，配上紫蘇油和Jalapeño辣椒醬汁，組合相當清新不辛辣。來自法國歷史悠久酒莊的 Pouilly-Fumé 白酒，帶有青蘋果、梨子及蜜糖花香，亦具輕淡煙燻風味，予人舒暢開胃之感。

新加坡風味田雞腿配桃酸風味白酒 第二道新加坡風味田雞腿配Saint-Joseph Blanc Lyseras Yves Cuilleron 2023。田雞腿靈感源自Aven的童年回憶，他的媽媽用炸粉加入梳打餅碎來炸豬扒，口感份外酥脆。沿用梳打餅碎炸田雞，炸衣金黃透薄，吃下啖啖酥脆爽乾不油膩，內裡的田雞肉保持細嫩。配以咖喱葉、叻沙葉調製的新加坡風味濃醬汁，加上大頭菜展現香料的豐富層次。餐酒選用來自法國隆河區的白酒，特色是富有黃色水果、桃個性的香氣，酸度怡人，不會遮蓋菜式醬汁的香料風味，整體配搭上突顯平衡。

《一飯封神》菜式橙香米鴨 配莓果香氣紅酒 Aven在《一飯封神》第一回合做的手本招牌菜橙香米鴨，也帶來餐單中，配上百合及藤椒，專屬餐酒選了Gevrey-Chambertin Domaine François Feuillet 2018。烹調家禽有一手的Aven，花上七個月試盡80款鴨種及鑽研最佳做法，最後挑選出運程較短、沒羶味的廣東米鴨，經過24 日熟成。這道鴨饌就結合了法式料理講求的柔嫩肉質，與北京烤鴨的脆皮油香，非常出色。配醬分別有陳皮醬及柑橘醬，散發開胃果香，再淋上尼泊爾花椒調煮的鴨汁，不辣卻將肉香昇華。

餐酒來自法國布根地 Gevrey-Chambertin 產區的 Pinot Noir 紅酒，帶有黑加侖子、草莓果香與木桶氣息，酒體優雅與酸度能平衡鴨肉的油香，與鴨肉是最佳拍擋。

米芝蓮二星 Arbor 新派北歐菜ｘ德奧珍稀葡萄酒 米芝蓮二星現代北歐菜餐廳Arbor，主廚Eric Räty也是《一飯封神》總決賽的香港代表。他設計八道菜餐單，配對來自奧地利、德國以及意大利著名產區的葡萄酒，不單追求平衡，更能襯托菜式風味，展現更豐富的味覺層次。 其中日本毛豆配魚子醬及酸忌廉醬汁，鹹香帶微酸。配搭日本清酒岩 IWA 5 Assemblage 7，以雄町、五百萬石及山田錦釀成，並採用香檳釀造工藝，呈現柔滑口感、香蕉風味及Umami（鮮味），與菜式的鮮香及酸度互相襯托。

北海道北寄貝配甜番茄、鰹魚及番茄高湯醬汁，鮮甜細膩。餐酒來自奧地利Südsteier mark產區的Sauvignon Blanc白酒，礦物風味、番茄葉香氣與菜式中的番茄元素互相呼應，襯托北寄貝的鮮甜。

挪威海螯蝦配黃色麝香葡萄釀製酒 挪威海螯蝦配以日本帆立貝製成的自家 XO 醬，番茄麵條的微辣醬汁則以海螯蝦汁、泡菜及明太子調製，鮮味層層遞進。白酒來自奧地利 Vulkanland Steiermark 產區的 Gelber Muskateller，以黃色麝香葡萄釀製，散發青提、梨子及花香氣息。入口清爽乾身，酸度鮮明，並帶有白胡椒及花椒等辛香風味，與菜式中的微辣元素和諧呼應。 慢煮乳鴿配高海拔老藤葡萄釀製紅酒 慢煮法國乳鴿再以沖繩黑糖烤香，外皮香脆，灑上四川花椒增添辛香；配以乳鴿及雞肉丸子以及鴿心鴿肝慕絲，令風味更濃郁。選用來自意大利 Brunello di Mon talcino 產區、由高海拔老藤葡萄釀製的紅酒，酒體飽滿，具鮮明酸度，平衡菜式的濃厚與油脂感，配搭展現層次更豐富。愛美食愛酒之人趁機會體驗一下！