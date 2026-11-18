都市人渴望隨時出走、親近自然，一雙能兼顧日常穿搭與戶外機能的鞋履已成為現代衣櫥的必備單品。創立於1853年的法國戶外生活品牌AIGLE，今季正式揭開鞋履發展的新一頁，推出全新「LIFEPROOF」鞋履系列。品牌將逾170年製作法國手工天然橡膠靴的深厚底蘊，轉化為切合當代生活節奏的機能美學，陪伴都市探索者無懼天氣與路況變化，從容踏出每一步。
三大核心科技加持 重塑全天候步行體驗
AIGLE向來擅長在法式優雅與實用機能之間取得平衡。今次登場的LIFEPROOF系列，便把品牌百年來對保護性與耐用度的執著，融入三項革新製鞋技術之中。系列鞋款配備「ENRGCORE」緩震中底，為雙足帶來輕盈靈敏的回彈感；配合「TECHNISUPPORT」穩定支撐系統，即使長時間行走或在崎嶇路面穿梭，依然能維持足部穩固；再加上採用高性能橡膠製成的「DURACOMP」耐磨外底，大幅強化抓地表現，讓用家在濕滑街道或郊野小徑均能步履穩健。
珍貴歷史檔案出土 見證百年製鞋演變
為紀念這項鞋履里程碑，AIGLE特別打開品牌檔案庫，精選多項珍貴歷史文獻，包括歷年復古廣告海報、產品型錄、設計師手稿及媒體專題報道等。透過這些跨越時代的紀錄，大眾得以窺見品牌如何從傳統天然橡膠靴起步，一步步透過技術改良與設計創新，演進至今日的多元化機能鞋履。百多年來，鼓勵人們走進自然、提供可靠保護的初心始終未變。
四大焦點鞋款登場 滿足不同探索場景
全新LIFEPROOF系列針對都市通勤至深度遠足等不同需要，帶來四款各具特色的重點設計：
FLOWLITE：都市與郊野的風格橋樑 作為系列的代表新作，FLOWLITE打破傳統戶外運動鞋的厚重框架，以流線型現代輪廓結合ENRGCORE緩震、TECHNISUPPORT支撐及DURACOMP抓地外底三大科技。無論是平日上班通勤，或是週末到近郊散步，都能輕鬆配襯造型並提供全天候舒適腳感。
TREK：無懼嚴峻地形的硬核之選 專為熱愛深度山野探索的人士而設，TREK集結系列中最強悍的技術規格。鞋身採用頂級GORE-TEX防水透氣薄膜，無懼突如其來的風雨；搭配專業級Vibram高抓地力外底，在碎石、泥濘等複雜地貌上依然表現穩定，為雙腳提供全方位的強韌保護。
TENERE ICON：致敬1990年傳奇經典 自1990年面世以來，TENERE系列一直是戶外愛好者的心頭好。全新的TENERE ICON保留了最標誌性的經典鞋型與復古戶外韻味，內裡則全面升級，注入ENRGCORE緩震中底、DURACOMP外底及TECHNISUPPORT支撐系統，讓經典外型擁有更勝從前的現代舒適度。
TENERE GTX：質感與機能兼備的進階版 在經典TENERE輪廓的基礎上，TENERE GTX進一步強化防護規格。鞋面選用質感細膩的Nubuck磨砂皮革，內置GORE-TEX防水透氣科技，既能抵禦惡劣天氣，亦散發低調內斂的法式品味，是穿梭於雨季城市與山林之間的理想拍檔。