全新LIFEPROOF系列針對都市通勤至深度遠足等不同需要，帶來四款各具特色的重點設計：

FLOWLITE：都市與郊野的風格橋樑 作為系列的代表新作，FLOWLITE打破傳統戶外運動鞋的厚重框架，以流線型現代輪廓結合ENRGCORE緩震、TECHNISUPPORT支撐及DURACOMP抓地外底三大科技。無論是平日上班通勤，或是週末到近郊散步，都能輕鬆配襯造型並提供全天候舒適腳感。

TREK：無懼嚴峻地形的硬核之選 專為熱愛深度山野探索的人士而設，TREK集結系列中最強悍的技術規格。鞋身採用頂級GORE-TEX防水透氣薄膜，無懼突如其來的風雨；搭配專業級Vibram高抓地力外底，在碎石、泥濘等複雜地貌上依然表現穩定，為雙腳提供全方位的強韌保護。

TENERE ICON：致敬1990年傳奇經典 自1990年面世以來，TENERE系列一直是戶外愛好者的心頭好。全新的TENERE ICON保留了最標誌性的經典鞋型與復古戶外韻味，內裡則全面升級，注入ENRGCORE緩震中底、DURACOMP外底及TECHNISUPPORT支撐系統，讓經典外型擁有更勝從前的現代舒適度。