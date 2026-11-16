德國行李箱品牌RIMOWA向來是不少旅行者出行首選，適逢品牌跨越125年里程碑，即日起至11月22日於尖沙咀海港城舉辦「A LIFETIME OF ALUMINIUM」by RIMOWA期間限定展覽。展覽以極具雕塑感的銀色裝置亮相商場中庭，早前更率先邀請到韓國人氣男團SEVENTEEN隊長S.COUPS出席預覽活動，掀起城中熱話，即睇詳情。

跨越超過一個世紀，RIMOWA始終堅持精湛工藝與創新理念，自1920年代起率先將輕盈耐用的鋁鎂合金應用於行李箱製作，並於1950年融入受航空業啟發的標誌性溝槽式設計。是次展覽延續品牌的孤形線條與經典溝槽美學，將海港城港威商場大堂II化身為大型銀色藝術空間，帶領訪客穿梭四大主題區域。首兩個展區主要回顧品牌的傳奇歷史，現場以復古火車車廂為場景，陳列多款早期Trunk行李箱與溝槽式行李箱；相鄰的傳承展示區則展出多個歷經旅途洗禮、貼滿各地貼紙的行李箱，以及防水相機箱等Specialty設計，見證過去一個世紀旅行方式的變遷與品牌演變軌跡。步入第三個展區，焦點則轉向當代流動生活，現場除了陳列備受追捧的Classic及Original系列產品外，更展示品牌最新的Unique個人化訂製服務，打造專屬風格。

巨星私人珍藏曝光

全場最受矚目的焦點，必定是位於第四個展區的星級私人珍藏系列。展覽特別邀得三位RIMOWA品牌好友借出其私人鋁鎂合金行李箱，包括國際級演員楊紫瓊（Michelle Yeoh）、演員吳彥祖（Daniel Wu）以及香港唱作歌手陳蕾（Panther Chan）。每件展出的行李箱均銘刻著他們獨一無二的旅行軌跡，旁邊更附上簡短故事，細訴箱中所承載的獨家記憶，讓粉絲能透過這些貼身旅伴，近距離感受三位巨星在旅途上的足跡。

此外，訪客甫踏入展覽入口處的專屬展位，亦會看到香港藝術家OrangeTerry為RIMOWA 2022年「As Seen By」展覽構思的作品《OPTIMUM DIMENSION》。作品以可彎曲的霓虹燈光沿著Original Cabin的溝槽線條流轉，探索霓虹工藝極限並頌揚經典設計語言，詮釋精湛工藝與現代機械生產之間的平衡，極具視覺震撼。