每日面對老細無止境「To Do List」，不少香港打工仔心裡曾暗罵，更萌生「我唔撈啦！」諗頭，無奈生活迫人只好繼續硬撐。為了替飽受內耗困擾的上班族提供情緒出口，南豐紗廠呈獻年度企劃「砌返好個人俱樂部」之《打工仔生存指南》，以黑色幽默與互動藝術為大家治傷減壓。活動更將於12月7日同步登陸啟德AIRSIDE，讓全港打工仔齊齊「順返條氣」。

首屆「格蘭披治反枱大賽」

平時只敢在心裡反枱嗌唔撈的打工仔，今次終於可以名正言順動手。企劃重頭戲《第一屆格蘭披治打工仔反枱大賽(荃灣篇)》將於11月22日在南豐紗廠中庭舉行。參賽者需使出渾身解數，將特製辦公桌連同桌面文具一同推翻，比拚誰「反」得最遠、最具氣勢。賽事限額100名，報名費$60，採分組制進行並設冠、亞、季軍，各組冠軍將晉級爭奪終極反枱王寶座。所有參加者均可獲45分鐘按摩優惠券及掛耳咖啡包回氣；優勝者更贏得FUJIFILM懷舊用完即棄相機禮盒、Pickleball(匹克球)體驗及餐飲券等豐富獎品。