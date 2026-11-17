每日面對老細無止境「To Do List」，不少香港打工仔心裡曾暗罵，更萌生「我唔撈啦！」諗頭，無奈生活迫人只好繼續硬撐。為了替飽受內耗困擾的上班族提供情緒出口，南豐紗廠呈獻年度企劃「砌返好個人俱樂部」之《打工仔生存指南》，以黑色幽默與互動藝術為大家治傷減壓。活動更將於12月7日同步登陸啟德AIRSIDE，讓全港打工仔齊齊「順返條氣」。
首屆「格蘭披治反枱大賽」
平時只敢在心裡反枱嗌唔撈的打工仔，今次終於可以名正言順動手。企劃重頭戲《第一屆格蘭披治打工仔反枱大賽(荃灣篇)》將於11月22日在南豐紗廠中庭舉行。參賽者需使出渾身解數，將特製辦公桌連同桌面文具一同推翻，比拚誰「反」得最遠、最具氣勢。賽事限額100名，報名費$60，採分組制進行並設冠、亞、季軍，各組冠軍將晉級爭奪終極反枱王寶座。所有參加者均可獲45分鐘按摩優惠券及掛耳咖啡包回氣；優勝者更贏得FUJIFILM懷舊用完即棄相機禮盒、Pickleball(匹克球)體驗及餐飲券等豐富獎品。
扭出「封印老細」求生法寶
發洩過後，南豐紗廠M層「織刻文藝」，將化身成大型紓壓空間。場內設有三大互動裝置，包括「谷L氣壓計」讓打工仔用盡丹田氣吹走怨氣；「側側膊逃生茶包」可偷師他人優雅的「逃生語音回應」；「微笑保命比例尺」則帶你重新審視職場營業笑容KPI。現場設線上心理測驗，剖析你屬於「KPI奴隸」、「茶水間哲學家」、「向上管理高手」抑或「佛系保命員」。離場前，不妨到「打工仔生存求生扭蛋」($40)及「職場生存技巧meme圖扭卡機」($10)碰碰運氣，把「樽鹽擦膠」、「封印老細開光符咒襪」等暗黑求生法寶帶回家。
鬼馬導賞兼森林浴
除了玩味發洩，企劃亦兼顧深層療癒。12月9日舉辦的「職場求Fun指南」，邀得文化評論員Dr. Jason Ho擔任導賞，從電影與心理學角度拆解工作壓力，教你重奪工作樂趣；明年1月更推出「砌返好個人旅行團」，帶領參加者赤腳接地、體驗森林浴及無語律動，在城市中修補身心靈，學習如何好好過日子。
《打工仔生存指南》詳情：
日期：11月22日至明年1月31日、12月7日起活動登陸AIRSIDE 1樓「約好村莊」
地點： 荃灣白田壩街45號南豐紗廠M層「織刻文藝」及中庭
票價：免費入場
查詢：南豐紗廠「世界之約」