今年Bobbi Brown與紐約大都會藝術博物館（The Met）再度攜手合作，將館藏藝術作品化作彩妝設計靈感，把經典藝術元素融入多款品牌人氣產品之中。系列以「讓藝術走進日常」為概念，透過包裝設計、色彩搭配及產品細節，重新演繹藝術作品中的光影與色調，讓化妝不只是打造妝容，更成為一種生活美學體驗。從眼影盤到粉餅、唇妝產品，以至底妝及潔面產品，均披上充滿藝術感的限定設計，兼具實用性與珍藏價值。

今次聯乘系列更邀請Bobbi Brown全球專業化妝師Cassandra Garcia，以The Met館藏作品為啟發，設計出三款不同妝感。其中「The Romantic」以柔和色彩展現浪漫氣質；「The Classicist」則透過低調優雅的色調演繹經典美感；而「The Modernist」則運用更鮮明層次，展現現代女性自信個性。

系列焦點之一的珍藏版8色眼影盤，以低飽和灰紫色系作主調，結合柔和裸色、灰棕色及珠光色彩，兼備日常實用性與時尚感。眼影盤融合啞緻與閃爍質地，可輕鬆塑造自然深邃眼妝，由清新淡雅的日妝到精緻晚妝均能駕馭。眼影表面更特別壓印藝術筆觸紋理及聯乘標誌，令整體設計更具收藏意義。

人氣底妝換上藝術新裝

底妝產品同樣換上限定設計，當中透薄超柔粉餅加入藝術筆觸壓花元素，呼應藝術作品中充滿層次感的筆觸特色。粉餅主打自然柔焦霧面妝效，具12小時控油及16小時持妝效果，有助修飾毛孔及均勻膚色，方便日常補妝使用。

而無重輕霧氣墊粉底則採用輕盈貼膚配方，結合Micro-Magnet磁吸微粒定位科技，打造自然透亮底妝，同時提供24小時持妝效果，適合追求持久妝感人士。

透薄超柔粉餅售價: $420

無重輕霧氣墊粉底售價: $450