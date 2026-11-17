今年Bobbi Brown與紐約大都會藝術博物館（The Met）再度攜手合作，將館藏藝術作品化作彩妝設計靈感，把經典藝術元素融入多款品牌人氣產品之中。系列以「讓藝術走進日常」為概念，透過包裝設計、色彩搭配及產品細節，重新演繹藝術作品中的光影與色調，讓化妝不只是打造妝容，更成為一種生活美學體驗。從眼影盤到粉餅、唇妝產品，以至底妝及潔面產品，均披上充滿藝術感的限定設計，兼具實用性與珍藏價值。
從藝術作品汲取靈感 三款妝容演繹不同美學風格
今次聯乘系列更邀請Bobbi Brown全球專業化妝師Cassandra Garcia，以The Met館藏作品為啟發，設計出三款不同妝感。其中「The Romantic」以柔和色彩展現浪漫氣質；「The Classicist」則透過低調優雅的色調演繹經典美感；而「The Modernist」則運用更鮮明層次，展現現代女性自信個性。
透過不同色彩組合與妝容層次，讓藝術不再局限於展覽空間，而是成為日常妝容靈感的一部分。
珍藏版8色眼影盤
系列焦點之一的珍藏版8色眼影盤，以低飽和灰紫色系作主調，結合柔和裸色、灰棕色及珠光色彩，兼備日常實用性與時尚感。眼影盤融合啞緻與閃爍質地，可輕鬆塑造自然深邃眼妝，由清新淡雅的日妝到精緻晚妝均能駕馭。眼影表面更特別壓印藝術筆觸紋理及聯乘標誌，令整體設計更具收藏意義。
珍藏版8色眼影盤 $685
人氣底妝換上藝術新裝
底妝產品同樣換上限定設計，當中透薄超柔粉餅加入藝術筆觸壓花元素，呼應藝術作品中充滿層次感的筆觸特色。粉餅主打自然柔焦霧面妝效，具12小時控油及16小時持妝效果，有助修飾毛孔及均勻膚色，方便日常補妝使用。
而無重輕霧氣墊粉底則採用輕盈貼膚配方，結合Micro-Magnet磁吸微粒定位科技，打造自然透亮底妝，同時提供24小時持妝效果，適合追求持久妝感人士。
透薄超柔粉餅售價: $420
無重輕霧氣墊粉底售價: $450
三合一潤澤唇妝 限定新色增添節日氣氛
唇妝方面，晶鑽漾色盈潤唇膏結合潤唇膏、唇膏及唇彩特點，兼具保濕、顯色及透亮光澤效果。除了品牌人氣色號Nude Petal外，系列特別推出節日限定色調Tender Hue及Rose Allure，以柔和色彩打造自然亮澤雙唇，為冬日妝容增添溫暖氣息。
另一款絲絨柔霧胭脂唇膏則主打唇頰兩用設計，新推出限定色號Petal Wash，以絲絨慕絲質地帶來輕柔霧感妝效，只需以指尖輕拍暈染即可塑造自然紅潤氣色。
晶鑽漾色盈潤唇膏售價: $350
絲絨柔霧胭脂唇膏售價: $330
從卸妝開始感受藝術生活
除了彩妝產品外，品牌亦為潔膚產品換上節日限定包裝。紓緩卸妝潔面油蘊含三種植物油複合成分，可溫和卸除防水彩妝及污垢，遇水即乳化，不易留下油膩感，潔面後令肌膚保持柔軟舒適。從卸妝、底妝到彩妝，每一步都融入藝術元素，讓美妝愛好者於日常護膚及化妝過程中，也能感受藝術與生活交織的魅力。
紓緩卸妝潔面油售價: $745