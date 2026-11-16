銅鑼灣週末好去處｜百德新街推美食市集　麻雀DJ派對、街舞及滑板比賽登場

銅鑼灣百德新街11月起有一連串新活動！Fashion Walk於11月至12月推出「PONG the VIBE！碰出百德新派」，找來本地藝術家Mr. Mahjong聯乘25間商戶，以麻雀為靈感設計限定圖案，並舉辦麻雀彩繪工作坊、麻雀對戰及DJ派對。另外，8FIVE2創辦人Brian亦會策劃「2 Pants Weekend Market」，邀請Sick Burger、Bánh Mì Nếm、甘棠燒鵝等食店參與，並安排街舞比賽、滑板賽及Barber文化活動，連續兩個週末在百德新街舉行。



Mr. Mahjong聯乘25間商戶 推出25款麻雀設計 今次Fashion Walk找來本地藝術家Mr. Mahjong合作，以香港麻雀文化為主題推出「東、南、西、北，四方碰聚」企劃。Mr. Mahjong首度聯乘百德新街25間餐飲及零售商戶，按照各品牌特色設計25款麻雀圖案，將商戶的品牌元素融入傳統麻雀設計，當中包括不同餐飲及零售品牌的特色。 麻雀開枱、DJ派對接力舉行 Fashion Walk將於11月21日舉行「百德麻雀開局」，由Casa Cucina & Bar聯同本地麻雀社群852 mahjong social合辦。參加者可以在店內享用手工Pizza，同時參與麻雀對戰及「雞糊速勝」雀王賽。

12月5日則有「食街麻雀DJ派對」，由Second Draft & Friends舉行，活動包括雙DJ打碟、精釀手工啤、麻雀對戰及DIY麻雀彩繪，讓參加者一邊聽音樂、一邊玩麻雀。 「PONG the VIBE！碰出百德新派」活動詳情 活動 日期及時間 地點／參加方法 麻雀彩繪工作坊 Mahjong Colouring Workshop 11月21至22日、28至29日、12月5至6日、12至13日、19至20日及26至27日；下午2時至7時 Fashion Walk中庭；hello會員完成指定任務即可免費參加 百德麻雀開局｜Casa Cucina & Bar x 852 mahjong social 11月21日；下午12時30分至4時30分 Casa Cucina & Bar； 購票及詳情 食街麻雀DJ派對｜Second Draft & Friends 12月5日；晚上6時至10時 Second Draft & Friends； 購票及詳情 2 Pants Weekend Market連續兩個週末舉行 Sick Burger、甘棠燒鵝等參與 除了麻雀主題活動，Fashion Walk亦聯同8FIVE2創辦人Brian（李凱賢）舉辦「2 Pants Weekend Market」，於11月21至22日及28至29日連續兩個週末在百德新街舉行，活動範圍包括8FIVE2及Handsome Factory戶外空間。 市集邀請多間餐飲品牌參與，包括Sick Burger、Bánh Mì Nếm、甘棠燒鵝、囍八方、生記菜館、JUS及Jacomax，食客可以到場尋找不同美食。現場還有街舞、滑板及Barber文化活動，兩個週末的節目各有不同。

「2 Pants Weekend Market」活動時間表 活動 日期及時間 3rd Annual Cut & Fade Barbering Seminar 11月21日（六）下午2時30分至7時 《Let’s Go Eat with Brian》現場錄影 11月22日（日）下午3時至4時 King of Kong Dance Championship B-boy舞蹈比賽 11月28日（六）中午12時至下午6時 第13屆 Game of Skate 滑板對抗賽 11月29日（日）下午3時至6時 兩項活動將由11月下旬起陸續舉行，想參加麻雀活動或逛市集的話，可以留意Fashion Walk的最新公布。更多參與品牌及活動詳情，將於官方社交平台公布。

