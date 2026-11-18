當家中的毛孩突然被異物卡住喉嚨、呼吸困難時，不少主人都一定會嚇到手足無措，甚至第一時間伸手進狗狗口中嘗試把異物挖出來。不過，這個看似本能的動作，隨時可能會令異物愈推愈深，加重阻塞情況。萬一處理不當，狗狗更有機會在數分鐘內出現窒息危機。了解以下3個急救步驟，才能在黃金時間內幫助愛犬脫險。
常見致命危機與危險徵兆
狗狗噎到呼吸道阻塞，情況可大可小，嚴重起來短時間內已足以危及生命，因此主人平日應提高警覺。
常見卡住的異物包括：
- 網球等玩具球
- 樹枝或木條
- 骨頭碎片
- 大塊零食或食物
狗狗噎到的典型表現
當異物卡在呼吸道時，狗狗通常會出現以下情況：
- 顯得異常慌張、不安
- 嘴巴不停張合
- 持續強烈咳嗽
- 出現作嘔或乾嘔動作
- 呼吸急促甚至呼吸困難
若發現上述徵兆，應立即採取行動。
避免錯誤動作 切勿伸手進喉嚨亂挖
很多主人見狗狗呼吸困難，都會本能地嘗試把手伸進口腔或喉嚨取出異物。但如果看不清楚異物位置，這樣做很可能會造成以下情況：
- 將異物推向更深位置
- 加重呼吸道阻塞
- 導致口腔及喉嚨受傷
- 增加狗狗恐慌及掙扎
因此，切勿胡亂伸手入喉嚨挖異物。
狗狗噎到正確急救步驟與應變方法
一旦懷疑狗狗噎到，可按以下步驟處理：
步驟1. 拍背並配合倒抱
持續拍打狗狗背部，同時讓身體稍微向下傾斜，利用重力協助異物排出。
大型犬做法
- 將狗狗後腿抬高
- 拍打兩側肋骨後緣下方位置
- 嘗試透過震動協助異物鬆脫
步驟2. 進行胸部推擠或哈姆立克法
若拍背未能成功排出異物，可改用胸部推擠或哈姆立克急救法。
- 利用外力增加胸腔壓力
- 嘗試將卡住的異物推出
- 可與拍背動作交替進行
步驟3. 立即送院求醫
就算異物看似已排出，仍應盡快帶狗狗前往獸醫診所檢查。
原因是：
- 呼吸道可能出現損傷
- 仍可能有殘留異物
- 缺氧有機會引發其他併發症
假如急救過程中狗狗失去意識：
- 立即檢查是否仍有呼吸及心跳
- 盡快開始進行 CPR（心肺復甦術）
- 同時盡快送往獸醫院接受治療
平日預防更重要
意外往往防不勝防，但主人可透過日常管理降低風險：
- 避免讓狗狗玩過小或容易咬碎的玩具
- 骨頭及零食應按體型選擇合適大小
- 進食時避免狼吞虎嚥
- 將容易誤吞的家居小物妥善收納
- 預先學習寵物急救知識及 CPR 技巧
貼心提醒
狗狗噎到屬於爭分奪秒的緊急情況。主人除了要懂得辨識異物阻塞徵兆，更應熟悉基本急救方法。平日先建立正確觀念及急救印象，意外發生時才能保持冷靜，把握黃金救援時間，守護毛孩安全。