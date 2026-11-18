當家中的毛孩突然被異物卡住喉嚨、呼吸困難時，不少主人都一定會嚇到手足無措，甚至第一時間伸手進狗狗口中嘗試把異物挖出來。不過，這個看似本能的動作，隨時可能會令異物愈推愈深，加重阻塞情況。萬一處理不當，狗狗更有機會在數分鐘內出現窒息危機。了解以下3個急救步驟，才能在黃金時間內幫助愛犬脫險。

狗狗突然噎到常見致命危機與危險徵兆

常見致命危機與危險徵兆 狗狗噎到呼吸道阻塞，情況可大可小，嚴重起來短時間內已足以危及生命，因此主人平日應提高警覺。 常見卡住的異物包括： - 網球等玩具球 - 樹枝或木條 - 骨頭碎片 - 大塊零食或食物 狗狗噎到的典型表現 當異物卡在呼吸道時，狗狗通常會出現以下情況： - 顯得異常慌張、不安 - 嘴巴不停張合 - 持續強烈咳嗽 - 出現作嘔或乾嘔動作 - 呼吸急促甚至呼吸困難 若發現上述徵兆，應立即採取行動。

避免錯誤動作 切勿伸手進喉嚨亂挖

避免錯誤動作 切勿伸手進喉嚨亂挖 很多主人見狗狗呼吸困難，都會本能地嘗試把手伸進口腔或喉嚨取出異物。但如果看不清楚異物位置，這樣做很可能會造成以下情況： - 將異物推向更深位置 - 加重呼吸道阻塞 - 導致口腔及喉嚨受傷 - 增加狗狗恐慌及掙扎 因此，切勿胡亂伸手入喉嚨挖異物。

步驟1. 拍背並配合倒抱

狗狗噎到正確急救步驟與應變方法 一旦懷疑狗狗噎到，可按以下步驟處理： 步驟 1. 拍背並配合倒抱 持續拍打狗狗背部，同時讓身體稍微向下傾斜，利用重力協助異物排出。 大型犬做法 - 將狗狗後腿抬高 - 拍打兩側肋骨後緣下方位置 - 嘗試透過震動協助異物鬆脫 步驟 2. 進行胸部推擠或哈姆立克法 若拍背未能成功排出異物，可改用胸部推擠或哈姆立克急救法。 - 利用外力增加胸腔壓力 - 嘗試將卡住的異物推出 - 可與拍背動作交替進行 步驟 3. 立即送院求醫 就算異物看似已排出，仍應盡快帶狗狗前往獸醫診所檢查。

原因是： - 呼吸道可能出現損傷 - 仍可能有殘留異物 - 缺氧有機會引發其他併發症

平日預防更重要

假如急救過程中狗狗失去意識： - 立即檢查是否仍有呼吸及心跳 - 盡快開始進行 CPR（心肺復甦術） - 同時盡快送往獸醫院接受治療 平日預防更重要 意外往往防不勝防，但主人可透過日常管理降低風險： - 避免讓狗狗玩過小或容易咬碎的玩具 - 骨頭及零食應按體型選擇合適大小 - 進食時避免狼吞虎嚥 - 將容易誤吞的家居小物妥善收納 - 預先學習寵物急救知識及 CPR 技巧 貼心提醒 狗狗噎到屬於爭分奪秒的緊急情況。主人除了要懂得辨識異物阻塞徵兆，更應熟悉基本急救方法。平日先建立正確觀念及急救印象，意外發生時才能保持冷靜，把握黃金救援時間，守護毛孩安全。