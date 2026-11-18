冬日聖誕漸近，中環歷史古蹟大館準備換上節日新裝，將於12月1日至明年1 月3日期間，呈獻年度冬日盛事《馬會x大館──小心意．大眾樂 2026》。今年活動以光影、音樂與當代馬戲為核心，除了有萬眾期待的12米高巨型聖誕樹強勢回歸，開幕亮燈儀式更會免費派發香料熱紅酒及熱朱古力，邀請市民與親友在百年建築群中感受濃厚暖意。
彩繪玻璃光影點亮百年古蹟
每逢聖誕，大館檢閱廣場的巨型聖誕樹，均變成熱門打卡地點。今年高達12米的聖誕樹，將再度矗立廣場中央，並首度融入「彩繪玻璃」設計靈感，營造出宛如萬花筒般的繽紛光影景致。隨著日夜天色轉換，璀璨燈飾與四周的紅磚花崗岩歷史建築互相輝映，無論白天散步或夜晚賞燈，均能體驗截然不同的節慶氛圍。
VSing 無伴奏獻唱免費享冬日熱飲
大館聖誕活動將於12月1日晚上 6 時 30 分揭幕，打頭陣的「音樂禮贊：聖誕亮燈儀式」由音樂總監盧宜均(Anna Lo)領軍，率領本地6人無伴奏合唱組合 VSing 現場獻唱。他們除了演繹《Have Yourself a Merry Little Christmas》等經典聖誕歌，更會唱出《分分鐘需要你》及《天使的禮物》等耳熟能詳粵語金曲。大館當晚更於現場免費供應香料熱紅酒及熱朱古力，讓訪客邊聽歌邊暖身。VSing亦將於12月4、5日再度登場，延續動人聖誕樂韻。
此外，大館於12月中旬起將接力舉辦「玩轉大館馬戲季」及推出超過 30 間場內餐廳與商店的冬日禮遇，讓大眾免費享受多元文化體驗。
《馬會x大館──小心意．大眾樂 2026》活動詳情：
日期：12月1日至明年1月3日(每日上午8時至晚上11時)
地點：中環荷李活道10號大館
費用：免費入場(指定節目需購票)
音樂禮贊：聖誕亮燈儀式
日期：12月1日(晚上6時30分至晚上7時30分)
地點：大館檢閱廣場
特備活動：現場免費供應紅酒及熱朱古力
音樂禮贊加場演出
日期： 2026 年 12月4、5日(晚上6時30分至晚上7時)
地點：大館檢閱廣場
票價：免費入場
查詢：大館