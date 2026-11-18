聖誕好去處2026︱中環大館12米巨型聖誕樹12.1亮燈 免費派熱飲紅酒＋VSing無伴奏獻唱(附時間表)

冬日聖誕漸近，中環歷史古蹟大館準備換上節日新裝，將於12月1日至明年1 月3日期間，呈獻年度冬日盛事《馬會x大館──小心意．大眾樂 2026》。今年活動以光影、音樂與當代馬戲為核心，除了有萬眾期待的12米高巨型聖誕樹強勢回歸，開幕亮燈儀式更會免費派發香料熱紅酒及熱朱古力，邀請市民與親友在百年建築群中感受濃厚暖意。

彩繪玻璃光影點亮百年古蹟



每逢聖誕，大館檢閱廣場的巨型聖誕樹，均變成熱門打卡地點。今年高達12米的聖誕樹，將再度矗立廣場中央，並首度融入「彩繪玻璃」設計靈感，營造出宛如萬花筒般的繽紛光影景致。隨著日夜天色轉換，璀璨燈飾與四周的紅磚花崗岩歷史建築互相輝映，無論白天散步或夜晚賞燈，均能體驗截然不同的節慶氛圍。