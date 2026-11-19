踏入聖誕佳節，不少品牌都會推出限定禮遇，而PAUL & JOE今年則選擇將節日歡樂化作實際行動。品牌首度聯同本地註冊慈善機構「貓行星 Cat’s Star」，推出「Let Beauty Warm Every Paw」聖誕送暖計劃，希望透過購物捐助及宣傳領養訊息，為一眾等待新家的流浪貓送上溫暖與支援。
以美麗傳遞愛心 關注待領養貓咪
流浪貓在等待被領養的過程中，往往面對食物、醫療及居住環境等不同挑戰。PAUL & JOE一直以貓咪作為品牌標誌之一，今年特別將對動物的關愛延伸至慈善層面，與貓行星合作推動送暖計劃。
品牌希望透過自身影響力，讓更多市民認識待領養貓咪，同時鼓勵大眾以簡單方式參與慈善行動，將日常消費轉化成實際支援，為浪浪帶來更多被看見和被領養的機會。
專門店化身流浪貓領養展示空間
為提高公眾對領養的關注，PAUL & JOE特別為香港各專門店的聖誕樹換上全新裝飾。樹上展示多隻來自貓行星的待領養貓咪照片，顧客在選購聖誕禮物及美容產品之餘，亦可認識這群正在尋找幸福歸宿的毛孩。透過結合節日佈置與領養資訊，品牌希望讓每位到訪門市的顧客，都有機會接觸及了解領養代替購買的理念，為更多浪浪創造被關注的機會。
消費滿指定金額 品牌代捐貓罐頭
由即日起至12月31日，顧客於PAUL & JOE香港門市消費每滿 $500，品牌即會向貓行星捐出一個貓罐頭，支援機構日常照顧流浪貓的工作。透過簡單的購物行動，顧客便可參與慈善計劃，一同為有需要的貓咪提供食物資源，讓節日消費增添更多意義。
打卡分享可獲品牌體驗裝
除了購物捐助外，PAUL & JOE亦推出門市限定打卡活動。顧客只需親臨香港門市，在特色聖誕樹前拍照，並將照片分享到個人Facebook或Instagram Story，同時標記品牌及貓行星官方帳號，即可免費獲贈PAUL & JOE皇牌隔離乳體驗裝一份。體驗裝數量有限，送完即止。活動除了鼓勵市民參與善舉，亦有助將待領養貓咪的資訊傳遞給更多人。
PAUL & JOE x 貓行星 Cat’s Star「Let Beauty Warm Every Paw」聖誕送暖計劃
日期：即日起至2026年12月31日
參與門市：
銅鑼灣時代廣場B2樓B210B舖
旺角朗豪坊2樓23號舖
屯門市廣場一期1樓1145號舖
送暖活動：
門市消費每滿$500，PAUL & JOE即向貓行星捐出貓罐頭一個
打卡禮遇：
於門市聖誕樹前拍照打卡
分享至Facebook或Instagram Story
標記 @paulandjoebeaute_hk 及 @catstarhk
可免費獲贈PAUL & JOE皇牌隔離乳體驗裝一份（數量有限，送完即止）