踏入聖誕佳節，不少品牌都會推出限定禮遇，而PAUL & JOE今年則選擇將節日歡樂化作實際行動。品牌首度聯同本地註冊慈善機構「貓行星 Cat’s Star」，推出「Let Beauty Warm Every Paw」聖誕送暖計劃，希望透過購物捐助及宣傳領養訊息，為一眾等待新家的流浪貓送上溫暖與支援。

以美麗傳遞愛心 關注待領養貓咪

流浪貓在等待被領養的過程中，往往面對食物、醫療及居住環境等不同挑戰。PAUL & JOE一直以貓咪作為品牌標誌之一，今年特別將對動物的關愛延伸至慈善層面，與貓行星合作推動送暖計劃。

品牌希望透過自身影響力，讓更多市民認識待領養貓咪，同時鼓勵大眾以簡單方式參與慈善行動，將日常消費轉化成實際支援，為浪浪帶來更多被看見和被領養的機會。

專門店化身流浪貓領養展示空間

為提高公眾對領養的關注，PAUL & JOE特別為香港各專門店的聖誕樹換上全新裝飾。樹上展示多隻來自貓行星的待領養貓咪照片，顧客在選購聖誕禮物及美容產品之餘，亦可認識這群正在尋找幸福歸宿的毛孩。透過結合節日佈置與領養資訊，品牌希望讓每位到訪門市的顧客，都有機會接觸及了解領養代替購買的理念，為更多浪浪創造被關注的機會。