習慣了關西機場一出閘便湧向電車站，在擁擠車廂裡托著行李箱隨人潮擠往大阪、京都，這份趕路的急促，和旅行本該有的放鬆背道而馳。這次索性捨棄陸路主流路線，選一條少人留意的海路捷徑 —— 關西機場往神戶的海上高速船，以 30 分鐘的海上航程繞開人潮，從海路抵達這座糅合西洋風情與古老釀酒傳統的海港之城。

由關西機場搭乘免費接駁巴士，十分鐘便抵達關空碼頭，高速船行駛平穩，班次密，最貼心是一上船就有專人協助安頓大件行李，比起逼電車舒服太多。登岸後步行數分鐘，便是新落成的神戶機場第二航廈，目前以國內航線為主，心底期待未來會可由香港直航至神戶。轉乘 Port Liner 港灣電車，車廂外風景由機場人工島慢慢轉為三宮市繁華街景。抵埗首晚不急著跑景點，隨興逛進三宮商店街的巷弄，尋來那間連木村拓哉也曾光顧的老店「觀音屋」，招牌熱溶芝士蛋糕鹹香濃郁，一口喚醒味蕾。

翌日行程留給神戶港灣，整修後重新開放的神戶港塔，紅白塔身靜靜立在岸邊，在晴空下格外醒目。踏進展望台，360 度視野鋪開山海相依的畫面，城、海、山層次相疊；塔內藏著小巧的清酒試飲吧與BEAMS JAPAN神戶，讓觀景之外多了一層驚喜。沿著海岸線緩步走到美利堅公園，在被譽為關西最美之一的臨海Starbucks，捧著咖啡靜看著眼前遼闊的港灣，竟有幾分維港影子。入夜後於港灣餐廳安坐，品嚐肉質細嫩、油脂甘香的頂級神戶牛，為眼前浪漫的夜色錦上添花。

灘五鄉醉人酒香 泡溫泉與血拼名牌Outlet

醉人的神戶，還有一個日本名酒之鄉「灘五鄉」，擁有得天獨厚的地下硬水(宮水)及優質釀酒米，在這片土地孕育出眾多名釀。走訪「菊正宗酒造記念館」，穿梭於古老釀酒器具之間，深入了解傳統生酛釀造法，現場試飲新鮮生原酒，辛口醇厚；再順道參觀「白鶴酒造資料館」，以蠟像細緻還原昔日造酒工序。

來到神戶一定要到關西最古老的溫泉鄉「有馬溫泉」，浸泡含鐵量豐富的「金泉」洗滌旅途疲憊；臨離開前，留多一點時間給神戶三田 Premium Outlets，規模屬關西數一數二，大家可盡情血拼，將心頭好掃入行囊。短短3天不必舟車勞頓，海路進出輕鬆寫意，為這趟滿載美景與美酒的關西快閃遊，寫下最愜意的句號。