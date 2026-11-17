每次去澳門氹仔，除了瘋狂掃街、歎馳名豬扒包和買手信之外，近期這裡也有一間驚喜隱世茶飲店必去！這間擁有60年歷史的澳門老字號茶葉批發商「華聯茶葉」，今次打破傳統界限，以主打年輕市場的全新茶飲品牌「VALUN」登陸氹仔，將深厚的中國茶文化結合時尚年輕風格，帶來令人一試難忘的創新茶飲及甜品，即睇詳情！ 圖、文：Rosina

60 載老字號打造手搖茶店 提到「華聯茶葉」，相信不少土生土長的澳門人絕不陌生。這個創立於1965年的老字號，不僅是「中國茶葉進出口公司」在澳門的唯一經銷總代理，更是唯一經銷商茶葉澳門總經銷，澳門無數酒店、茶樓甚至人氣手搖店的幕後茶葉批發，都是來自華聯茶葉，佔澳門市場達90%。於十月初五街的總店，更可看到不少資深茶客專程入貨。這間屹立逾半世紀的老店曾於早前已經推出茶飲品牌「十十八十八制」試水溫，今次進駐氹仔經營全新茶飲分支品牌「VALUN」，主打年輕市場，推出一系列現場手沖茶飲及輕乳茶，更有中式茶味Gelato及茶果冰！

實試現泡茶飲 清爽輕乳茶有驚喜 今次記者專程來到澳門，一試「VALUN」的茶飲！這裡供應的茶葉及花茶，均選用優質原葉靚茶底，記者點選名字充滿仙氣的「雪花仙子」。這款現泡花茶加入了白蘭花，店員即席以熟練手法沖泡，注下熱水的瞬間，一股淡雅的白蘭花幽香撲鼻而來，泡好後店員會倒出一小杯讓客人品茗，茶湯清澈透亮，入口溫潤，天然花香結合醇厚茶韻，絲毫不覺苦澀，喝下茶湯後充斥幽幽白蘭花餘香。品茗過後，店員便會為客人裝入外帶杯中，方便帶走。若偏好奶茶，記者推薦一試「桃喜烏龍」輕乳茶，有別於坊間奶茶的厚乳質感，這杯主打「輕乳」的奶茶比例茶感大於奶感，口感清爽。烏龍茶底加入蜜桃果粒，入口先是感受到輕柔奶香，緊接是蜜桃的清甜果香，整體口感圓潤順滑。

必食茶香十足 Gelato 甜品方面同樣充滿驚喜，必試自家品牌的Gelato！今次店內有鐵觀音及茉莉荔枝兩款口味，入口茶香濃郁且回甘，口感細滑，不會死甜。Gelato更以迷你傳統小茶盞盛載，非常打卡！另外更有超人氣的「茶果凍」，一盒有6粒3款口味，包括茉莉花、白牡丹及獅峰龍井。果凍滑溜，茶味分明純粹，炎炎天氣下品嘗，相當清涼透心。 VALUN 地址：澳門氹仔生央街25號地下 營業時間：11:00 - 18:30