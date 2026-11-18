老字號「民豐粉麵行」登陸Bar 41！聯乘推出主題下午茶 必食招牌糯米糍+鴨肝西多士 限時第二位半價

提起荃灣地道美食，大家一定會提起經常大排長龍的傳統老字號「民豐粉麵行」。這間陪伴街坊成長的平民老店近日，與荃灣西如心酒店41樓全新登場的高空酒吧Bar 41聯手合作，推出期間限定「綿糯時光 — Bar 41 X 民豐下午茶」。酒店早前耗資逾1,100萬港元為 Bar 41 進行全面翻新，佔地344平方米並設有80個座位，坐擁新界最高大廈的開揚全景。食客能一邊欣賞壯麗景致，一邊細味重新演繹的荃灣本土風味，即睇詳情。

傳統老字號登陸Bar 41中西合璧演繹地道風味 這次跨界聯乘將傳統風味與精致茶點結合，鹹點陣容極具心思。打頭陣有九制陳皮黑毛豬叉燒酥，以金黃酥鬆的酥皮包裹濃潤多汁的黑毛豬叉燒，內餡更滲入九制陳皮的獨特甘香，中和油膩感。香煎蟹肉餅外層煎得香脆，內裡釀滿飽滿鮮甜的蟹肉，配搭酸香綿滑的他他醬，鮮味十足。必食香煎鴨肝配港式西多士，將豐腴脂香的香煎鴨肝放在金黃西多士之上，中西合璧的邪惡配搭帶來雙重味覺衝擊。

必試民豐經典糯米糍 甜點部分由酒店旗下餅店 Nina Patisserie 匠心主理，帶來多款精巧糕點，包括夾著清新芒果忌廉的迷你芒果拿破崙、綴以柔潤忌廉的迷你士多啤梨忌廉海綿蛋糕，以及揉合幽雅伯爵茶香與紅桑子清新果酸的迷你伯爵茶紅桑子蛋糕，每一款都甜而不膩。下午茶壓軸亮點則是民豐粉麵行的經典名物——經典花生及黑芝麻糯米糍，煙韌綿軟的外皮裹著香濃內餡，盡顯滿滿本土舊日情懷，再配以咖啡或精選 TWG 茗茶，為午後時光畫上圓滿句號。

必試民豐經典糯米糍

網店預訂下午茶享第二位半價 「綿糯時光」聯乘下午茶於每日下午3時至5時30分供應，定價每位$244(兩位起)。為慶祝開幕，現於 Nina Boutique 網上商店預訂更可享「第二位賓客半價」優惠。 預訂：請按此 Bar 41全新翻修 全日供應午餐及歡樂時光 除了下午茶外， Bar 41亦全方位照顧食客由晝至夜的餐飲需要。酒吧每日由 12:00營業至23:00，午間時段精選午餐及全日單點餐牌，讓附近上班族及食客都能享受寫意悠閒的午膳。每日5:30至20:00其間更推出歡樂時光，非常適合三五知己或同事下班後前來微醺小酌。酒吧的全日單點餐牌及晚市同樣驚喜，招牌美食包括份量十足的和牛鴨肝漢堡、香濃惹味的墨西哥辣肉醬芝士餡餅、外脆內嫩的香脆炸雞翼，以及適合多人分享的香烤肉類、精選海鮮或火腿芝士小食拼盤。飲品方面則主打多款由調酒師重新演繹的經典雞尾酒，如 Whisky Sour、Old Fashioned、Mojito 及 Margarita，絕對不能錯過。