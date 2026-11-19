聖誕倒數月曆2026合集｜美容控年度必搶 Advent Calendar 人氣款最平$850

每年踏入11月，各大美妝、香氛及精品品牌均會推出備受期待的聖誕倒數月曆（Advent Calendar），讓節日倒數不再只是拆開一格朱古力般簡單。今年2026年聖誕倒數月曆繼續掀起搶購熱潮，從護膚品、彩妝、香水到家居香氛及精品小物，不少品牌均將人氣產品、限量版禮遇甚至獨家珍藏收納於精緻禮盒之中，讓消費者在迎接聖誕的24天裡，每天收獲一份驚喜。無論是送給自己、送給摯愛，還是作為節日儀式感的一部分，這些兼具收藏價值與實用性的倒數月曆，都成為聖誕送禮清單上的人氣之選。以下編輯精選多款2026聖誕倒數月曆，帶大家率先感受節日氣氛。

聖誕倒數月曆 2026: JOYCE Beauty | JOYCE BEAUTY ADVENT CALENDAR 2026 $4,990 全新聖誕月曆採用雙層禮盒設計，配以四個可重複使用的絲絨收納袋，整體以森林意象為靈感，充滿節日儀式感。禮盒內共收錄26件精選作品，包括9件正裝產品、15件旅行裝及體驗裝，以及2件專為今次月曆特別設計的陶瓷精品。產品包括肌膚護理、頭髮及頭皮護理、深層修護，以及身心療癒類別，零售價為$4,990，產品總參考零售價值高達$14,380。

聖誕倒數月曆 2026: Diptyque | 魔幻森林藏 $4,250 品牌與藝術家Jean-Simon Roch合作，以木藝為創作主軸，將旋切、雕琢及彩繪等傳統技法，化成一組帶有童話氣息的角色與圖案，為香氛世界添上溫暖而活潑的節日想像。禮盒參考車木工匠的工具箱設計，收藏了25款產品，當中包括香氛蠟燭、體驗裝香水、香氛及身體護理產品，以及家居裝飾精品。由經典人氣香氣到全新單品，每天打開一格，都能發掘不同驚喜。

聖誕倒數月曆 2026: 連卡佛 | Not An Advent Calendar 今年三款禮盒均以精緻聖誕小屋為設計概念，部分款式更提供不同配色選擇，配上冬日花卉及鳴鳥圖案。除了外形包裝吸引，禮盒內的禮品亦相當有誠意。連卡佛精選了全球人氣美妝、健康及生活品牌，當中包括護膚精華、面霜、香氛、美容儀、身體及頭髮護理產品，以及家居香氛等類別，部分禮盒較零售總值最多可節省75%，送禮絕對相當有體面。 Classic版 $3,880 Curated Mask Box $1,980 Curated Holiday Sanctuary $1,980

聖誕倒數月曆 2026: L’Occitane | 奢華版月曆 $1,300 奢華節日倒數月曆收錄多款品牌明星產品，陣容較往年更豐富。當中包括杏仁沐浴油250ml、杏仁緊實美膚油40ml及乳木果潤手霜75ml等正裝產品，同時加入全新迷你產品及多款全新香氛體驗。

聖誕倒數月曆 2026: Rituals | Rituals Express - Destination: Joy $1,025 經典立體小鎮屋倒數月曆售價為$1,025，而貨品總值為$1,830。月曆當中包括沐浴、肌膚護理及家居香氛產品及限量版貨品；香氣由溫暖辛香、清新花香至明亮柑橘調，為冬日家居與日常護理增添不同層次。每天逐格探索，既保留傳統倒數月曆的驚喜，也讓使用者在忙碌的節日前夕抽空放鬆身心。

聖誕倒數月曆 2026: Dior | 30 Montaigne $6,200 每年備受期待的Dior聖誕倒數月曆，今年以蒙田大道30號總店為設計藍本，再次成為系列焦點。24個驚喜抽屜內收藏品牌精選產品，當中包括香氛、護膚、美妝及生活藝術作品，讓人在12月每日都能拆開專屬驚喜。除了作為節慶收藏品外，月曆於使用後更可化身首飾盒，延續實用價值。

聖誕倒數月曆 2026: LUSH | 聖誕月曆禮盒 LUSH Advent Calendar $2,950 以 25 款精心挑選的純素產品，一同為大日子展開 歡樂倒數！禮盒集結了備受喜愛的皇牌汽泡彈，以 及 10 款禮盒限定驚喜 —— 包括 雪球蛋糕玫瑰香 水 與 白雪公主香氛蠟燭 等。所有心意均收納於精 緻的手工藤籃中，耐用堅固，讓這份節日美好能遠 超聖誕季節。 高街 29 ½ 號月曆禮盒 $2,100 這款月曆以 LUSH 首家門市的地址命名，絕對是 浸浴愛好者不容錯過的節日倒數驚喜！月曆內藏 25 格驚喜門格，全由汽泡彈及泡泡浴芭組成，當中 更包含 5 款禮盒限定產品 —— 包括 貪睡小熊汽 泡彈、蜂蜜小熊汽泡彈 與 玫瑰小熊汽泡彈 等汽泡 彈，以及備受追捧的 雪天使 和 璀璨星河等經典皇 牌香氣產品。

聖誕倒數月曆2026: Aesop ｜ 聖誕倒數月曆 $TBC

聖誕倒數月曆 2026: Aesop ｜ 聖誕倒數月曆 $ 4,200

聖誕倒數月曆 2026: BABOR | 24 天安瓶精華修護之旅倒數月曆 $850

聖誕倒數月曆 2026: 雪花秀 | 聖誕倒數月曆 $2,205 精選匯聚 12 份節慶臻品,盛載韓式冬日花園的唯美瞬間與節日驚喜。當中包括四款正裝產品,另附限量版「潤燥平和香氛蠟」,感受雪花秀標誌性香氣 FIRST PEACE 平和潤燥之香,讓節日的喜悅與餘韻悠然延續。每天開啟一份全新驚喜,為佳節時光增添一份喜悅。

聖誕倒數月曆2026: BYREDO | 聖誕倒數月曆 $6,555

聖誕倒數月曆 2026: BYREDO | 聖誕倒數月曆 $6,555 BYREDO 節日倒數月曆於今年再度回歸，以 25 格精巧抽屜封存香氛、身體護理、彩妝與室內香氛的經典之作。25 款驚喜之中，包含一款正裝香氛，以及豐富的旅行香氛和精選配件，讓節日倒數的每一天都化作驚喜滿載的儀式。

聖誕倒數月曆2026: GUERLAIN | 媲美珠寶盒 $5,850

聖誕倒數月曆 2026: GUERLAIN | 媲美珠寶盒 $5,850 設計師Kévin Germanier的秘密寶盒，結合升級再造¹和快樂的怪誕念頭，打造其專屬衣櫥，正是聖誕倒數月曆背後的靈感來源。這款Guerlain獨家應節佳作，以午夜藍色絲絨紙包覆，綴以璀璨的彩色閃石，設有一面優雅的鏡子和 24個抽屜，抽屜內藏有世家的迷你裝皇牌名物。

聖誕倒數月曆 2026: M·A·C | 24 天鎏光驚喜禮盒 $1,950 量聖誕倒數月曆珍藏 24 份美妝及護膚驚喜，匯聚多款正裝人氣熱賣色號唇部產品，以及眼影棒、眼線筆、眼影及旅行裝護膚品。每天打開一格，解鎖一份節日驚喜，為佳節妝容注入滿滿儀式感，盡享期待與驚喜交織的節日倒數時光。

聖誕倒數月曆2026: Jo Malone | 聖誕倒數日曆 $4,215

聖誕倒數月曆 2026: Jo Malone | 聖誕倒數日曆 $4,215 25 款芬芳四溢的小巧驚喜，以奢華獨特的方式倒數聖誕來臨。全新倒數日曆化身蘇格蘭傳統寶箱，披上充滿玩味的節日限定靛藍格紋盛裝，呈獻一系列經典與節日獨家古龍水，迷你香氛蠟燭與奢寵身體護理產品，藏身於節日拉炮、掛飾及聖誕長襪之中，等待每天循香揭曉；最終更有全新限定柑橘與蜂蜜古龍水30毫升作佳節壓軸芬芳驚喜，為自己或摯愛送上難以忘懷的佳節回憶。

聖誕倒數月曆 2026: PAUL & JOE | 倒數月曆 $2,380 盒內容極致奢華，全方位集結品牌人氣底妝、節日限定彩妝、全身保養與限量生活小物。除了備受捧譽的「糖瓷絲潤隔離乳 N」、「糖瓷防曬隔離乳 N」、「長效控油蜜粉」與「糖瓷絲潤定妝噴霧」外，更精心收錄節日限定版唇膏、水光唇釉、眼影盤、胭脂及貓咪潤色修護唇膏，輕鬆打造派對耀眼妝容；搭配全效修復精華乳、輕柔保濕卸妝水、洗護髮與沐浴保養品，以及手持鏡、美髮梳、貓貓手帕與專屬收納袋，為整個聖誕佳節帶來無與倫比的奢寵呵護。

聖誕倒數月曆2026: The Body Shop | 聖誕限量版奢華倒數月曆 $1,399

聖誕倒數月曆 2026: The Body Shop | 聖誕限量版奢華倒數月曆 $1,399 精美的包裝背後藏著大大的意義，原材料或包裝均採購自世界各地不同的社群公平貿易天然原材料而製成，購買The Body Shop禮物除了為自己及他人帶來喜悅，同時支持社群公平貿易計劃，把心意傳遍開去！

聖誕倒數月曆 2026: BVLGARI ｜ Eau Parfumée $2,160 其設計向品牌的悠久傳承致敬，將Caracalla浴場的馬賽克圖騰、標誌性建築語彙與花園的意象完美交融，並揉合羅馬凝灰石的純粹質感與璀璨金色點綴。這項創作讓精緻格調與節慶喜悅在此相遇：一件凝聚寶格麗（Bulgari）品牌靈魂的節日臻品，同時呼應著 Eau Parfumée 明亮清新與優雅的獨特魅力。

聖誕倒數月曆2026: Penhaligon's | 聖誕倒數日曆 $ 4,440

聖誕倒數月曆 2026: Penhaligon's | 聖誕倒數日曆 $ 4,440

冒險旅程自第一天正式展開。24 款 Penhaligon's 精選香氣驚喜藏於其中，以芬芳伴大家步向聖誕佳節。

聖誕倒數月曆 2026: Clé de Peau Beauté ｜煥曜星願限量聖誕倒數月曆 月曆首次隆重加入重量級正裝鉑鑽凝亮柔膚精華水及殿堂級LA CRÈME 臻緻再生高效面霜旅行裝。當中盛裝著 5 款煥曜星願系列節日限定臻品、以及 6 款備受追捧的皇牌旅行裝，讓您於佳節中一次盡享 Clé de Peau Beauté 的護膚與節日限定彩粧產品。