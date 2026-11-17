JOYPOLIS SPORTS聯乘憤怒鳥 巨型充氣公仔/真人版投射遊戲/限定美食及周邊

啟德JOYPOLIS SPORTS HONG KONG開業兩周年，今次聯乘人氣遊戲角色「Angry Birds憤怒鳥」，由11月下旬起推出期間限定活動「爆FUN『彈』挑戰」，場內會有多款憤怒鳥角色巨型充氣公仔，並加入真人版投射遊戲，讓入場人士重玩經典手機遊戲。此外，4樓餓虎藏龍餐廳會推出電影主題美食及限定禮品，場館和網店亦會發售《憤怒鳥大電影3》周邊商品。配合聖誕及新年假期，JOYPOLIS SPORTS亦推出兩周年門票套裝及30日、60日通行證，門票HK$348起。



巨型憤怒鳥充氣公仔進駐場館 重玩經典投射遊戲 今次活動以《憤怒鳥》角色為主題，阿雄（Red）、阿查（Chuck）、阿爆（Bomb）及衰豬（Pigs）等角色會以巨型充氣公仔造型出現在場內，分布於「Ninja Dojo忍者道場」、「SONIC Stadium超音鼠競技場」及「Future Arena未來競技場」等位置。 場館亦會推出「Angry Birds真人版投射大對決」，參加者要將憤怒鳥投向指定空格，玩法參考初代手機遊戲，考驗瞄準及投擲技巧。完成挑戰後，有機會獲得餓虎藏龍餐廳主題美食套餐及精品。 人氣角色阿雄（Red）將於指定日子到場與粉絲見面及合照，確實日期及安排有待官方公布，大家可留意JOYPOLIS SPORTS的Instagram。

11.24舉行憤怒鳥粉絲特別場 親子組隊參加挑戰賽 除了常設於活動期間的遊戲及佈置，JOYPOLIS SPORTS將於11月24日下午2時舉行「JOYPOLIS SPORTS憤怒鳥粉絲特別場」，安排親子組隊參加三項挑戰。勝出者有機會獲得懷舊經典手機、憤怒鳥限定周邊禮包、餓虎藏龍餐廳餐飲優惠券及特別版紀念獎盃。 當日還有遊戲及工作坊，參加者可免費使用JOYPOLIS SPORTS館內的室內運動遊樂設施。 粉絲特別場詳情 日期：2026年11月24日 時間：下午2時 地點：啟德體育園運動健康中心G樓至3樓JOYPOLIS SPORTS HONG KONG，以及4樓餓虎藏龍餐廳及酒吧





憤怒鳥主題美食 買餐點送襟章及匙扣 位於4樓的餓虎藏龍餐廳會在活動期間推出《憤怒鳥大電影3》主題餐飲，店內加入電影角色裝飾及打卡牆，餐單包括阿雄造型Pizza、衰豬造型包點，包點有叉燒包、奶皇包及紅豆麻糬包。餐廳亦推出3人家庭套餐，售價HK$498。 家庭套餐包括香脆薯條一份、主菜兩份、藍莓意式奶凍一份及飲品三杯。主菜可選RED肉醬意粉、BOMB和牛芝士漢堡配洋蔥圈、CHUCK牛肉咖喱配蟹籽蛋包飯或RED意大利辣肉腸薄餅；飲品則可選Red、Chuck、Pigs、Bomb或Olly特調。

推廣期間，購買指定主題餐點可獲贈不同禮品： 購買任何一款小食：主題文件夾一個 購買任何一款主菜：角色造型襟章一個（共9款） 購買任何一款甜品：角色造型匙扣一個（共6款） 購買任何一杯飲品：角色主題杯墊一個（共9款） 禮品數量有限，送完即止。另外，憑JOYPOLIS SPORTS即日入場手帶，惠顧餓虎藏龍餐廳主餐牌及單點《憤怒鳥大電影3》主題美食（家庭套餐除外），可享88折。 餓虎藏龍餐廳3人家庭套餐 價錢：HK$498 小食：香脆薯條一份（可選櫻花蝦黑松露醬、避風塘蛋黃醬或芥末紫蘇醬）

主菜：任選兩款，包括RED肉醬意粉、BOMB和牛芝士漢堡配洋蔥圈、CHUCK牛肉咖喱配蟹籽蛋包飯及RED意大利辣肉腸薄餅 甜品：藍莓意式奶凍一份 飲品：任選三杯Red、Chuck、Pigs、Bomb或Olly特調



全球獨家電影周邊 毛公仔鎖匙扣及抱枕發售 除了餐飲附送的禮品，JOYPOLIS SPORTS場館及網店亦會發售《憤怒鳥大電影3》限定商品，包括角色造型毛公仔鎖匙扣、抱枕、電影主題T恤及筆記簿。系列是全球獨家發售，大家可以留意場館及網店的上架安排。



11.25起推兩周年門票套裝 HK$348連憤怒鳥周邊 JOYPOLIS SPORTS由11月25日起推出「爆FUN『彈』挑戰」特別門票套裝，HK$348起可購買兩小時JPS全票一張，並附餓虎藏龍餐廳餐飲優惠券、電影主題帆布袋、金屬襟章、隨機角色紙帽及造型貼紙，禮品總值超過HK$221。 購買套票後，還可加HK$235換購額外兩小時全票一張及《憤怒鳥大電影3》主題特調兩杯，總值高達HK$536。優惠數量有限，售完即止。 「爆FUN『彈』挑戰」門票詳情 發售日期：2026年11月25日起 套票價錢：HK$348起 套票內容：兩小時JPS全票一張、餓虎藏龍餐廳餐飲優惠券、電影主題帆布袋、金屬襟章、隨機角色紙帽及造型貼紙

加購優惠：加HK$235可獲額外兩小時全票一張及主題特調兩杯 入場時段： 上午10時30分至下午12時30分

下午1時至3時

下午3時45分至5時45分

下午6時30分至晚上8時30分 地點：啟德體育園運動健康中心G樓至3樓JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 購票： 按此 30日及60日通行證 HK$699起每天可入場一次 如果打算在聖誕及新年假期多次到訪，JOYPOLIS SPORTS亦推出冬日限定「無限進階挑戰通行證」，分為30日及60日兩款。持票者可在有效期內每天入場一次，毋須每次重新購票。 30日無限進階挑戰通行證：HK$699

60日無限進階挑戰通行證：HK$999



JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 地址：九龍城啟德體育園運動健康中心G樓至3樓 門票及詳情： 官方網站



JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 聯乘「Angry Birds 憤怒鳥」開業兩週年盛典呈獻：「爆FUN『彈』挑戰」