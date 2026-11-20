生活節奏急促，不少都市人都渴望在忙碌之中找到喘息空間。一件舒適的衛衣、一杯香濃咖啡，往往已足以讓人暫時放慢腳步。SKECHERS今個秋冬以咖啡文化為創作靈感，推出全新咖啡主題衛衣系列，同時首度聯乘香港人氣精品咖啡品牌sensory ZERO，透過服飾與咖啡體驗結合，鼓勵大家在日常生活中享受片刻悠閒。
今次合作圍繞「舒適」與「品味生活」兩大元素展開。sensory ZERO多年來主打天然食材及無添加理念，希望將咖啡與美食最純粹的風味呈現給顧客。兩個品牌理念不謀而合，因此促成今次跨界合作，共同推廣慢活生活態度。
咖啡主題衛衣登場 簡約設計展現悠閒氛圍
全新Coffee-themed Pullover系列共推出四款中性設計，以寬鬆版型結合秋冬感十足的大地色調，包括奶油白、米色、灰色及深綠色，營造自然隨性的穿搭風格。
設計細節亦呼應咖啡主題，胸前加入咖啡豆及咖啡杯刺繡圖案，低調點綴整體造型；背面則配上手繪風格插畫及標語，包括「Good Brew, Great Comfort」及「Coffee in hand, comfort on」，將咖啡帶來的放鬆感融入服飾之中，傳遞享受生活的態度。
D’Lites® 6.0回歸 結合復古外型與舒適科技
除了主打衛衣系列，SKECHERS亦以全新D’Lites® 6.0鞋款配搭示範完整秋冬造型。
鞋款延續品牌經典厚底設計，同時重新調整鞋身線條及足弓位置，令整體輪廓更具層次感，視覺上更顯俐落。鞋面採用網布、皮革及不同物料拼接而成，保留系列標誌性的復古運動風格；鞋側標誌則加入金屬感細節及流線元素，讓鞋款能輕鬆融入休閒、運動甚至Smart Casual造型。
功能方面，D’Lites® 6.0搭載Hands Free Slip-ins®閃穿科技及品牌專利Heel Pillow®後跟穩步軟枕設計，毋須彎腰即可輕鬆穿著；鞋內配備Air-Cooled Memory Foam®透氣記憶棉鞋墊，為雙腳提供全天候舒適承托。
男裝方面分別推出灰黃配色及米白配橄欖綠版本，展現低調戶外風格；女裝則帶來灰白、米杏及粉紫拼色等選擇，在經典鞋型之上增添柔和時尚感。
秋日限定聯乘咖啡 兩款特調同步登場
配合今次合作，SKECHERS與sensory ZERO由即日起至11月26日期間，於中環大館店及沙田新城市廣場店推出期間限定聯乘咖啡系列。其中包括兩款限定特調飲品：
凍雙重開心果鮮奶咖啡: 以意大利開心果醬及開心果碎調製，濃郁堅果香配合咖啡風味，層次豐富。
熱焙香蜂蜜鮮奶咖啡: 融合焙茶與蜂蜜香氣，入口溫潤順滑，特別適合秋冬季節享用。
購物禮遇同步推出
為慶祝聯乘企劃登場，雙方亦推出多項限定優惠：
於指定SKECHERS專門店購買咖啡主題衛衣，可獲贈SKECHERS x sensory ZERO限定聯乘杯墊一個（款式隨機、數量有限）。
於SKECHERS專門店購物，可獲贈sensory ZERO 88折優惠券一張。
凡於sensory ZERO消費任何金額，即可獲贈SKECHERS 7折購物優惠券一張。
SKECHERS咖啡主題衛衣系列現已於指定專門店及官方網店限量發售；Hands Free Slip-ins® D’Lites® 6.0系列則已於香港及澳門全線SKECHERS專門店及官方網店同步上市。