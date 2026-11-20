生活節奏急促，不少都市人都渴望在忙碌之中找到喘息空間。一件舒適的衛衣、一杯香濃咖啡，往往已足以讓人暫時放慢腳步。SKECHERS今個秋冬以咖啡文化為創作靈感，推出全新咖啡主題衛衣系列，同時首度聯乘香港人氣精品咖啡品牌sensory ZERO，透過服飾與咖啡體驗結合，鼓勵大家在日常生活中享受片刻悠閒。

今次合作圍繞「舒適」與「品味生活」兩大元素展開。sensory ZERO多年來主打天然食材及無添加理念，希望將咖啡與美食最純粹的風味呈現給顧客。兩個品牌理念不謀而合，因此促成今次跨界合作，共同推廣慢活生活態度。