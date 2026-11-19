日本LEGOLAND聖誕活動登場 10米巨型聖誕樹/雙重互動燈光體驗/12款限定人偶

61萬塊積木砌10米巨型聖誕樹 聖誕期間，樂園換上濃厚節慶新裝，入口處設有亮起璀璨燈飾的巨型聖誕花圈。全場最矚目的打卡位，有高達10米、寬約4米的巨型聖誕樹，整棵樹由約61萬塊樂高®得寶®積木拼砌而成，色彩繽紛，日夜都能盡情打卡。此外，過往限夜間發售的「14色發光手燈」今年首度全日公開發售，手燈能與園區背景音樂連動變換燈光色彩，讓遊客從早到晚沉浸在繽紛光影之中。

首個雙重互動燈光體驗 親手點亮夢幻光影 今年園區首度將2024年登場的「許願之石」與2025年推出的「光之樂音」兩大人氣互動燈光體驗同時帶回樂園。雙重互動燈光體驗打破傳統單向賞燈模式，鼓勵小朋友親自動手創造光影變化。在璀璨燈光交織下，園區宛如化身為寶石般閃耀的夢幻空間，讓親子在互動玩樂中共享溫馨時光。

12款聖誕限定人偶登場 全新角色「馴鹿女孩」 經典「迷你人偶交換活動」今冬推出聖誕限定版，分前後兩階段各推6款，合共12款聖誕限定人偶等待樂高迷收集。同場設有大型積木遊戲池，讓孩子拼砌專屬聖誕禮物盒並展示於舞台合影留念，成就感十足。此外，聖誕老人、精靈及人氣角色將齊聚舞台帶來限定演出，今年更有全新角色「馴鹿女孩Noel」驚喜加入，帶領大小朋友隨著輕快聖誕歌載歌載舞。

除夕接力辦煙火倒數迎10週年 園區商店將依消費金額提供限定贈禮，正對面的「日本樂高樂園®酒店」二樓「Skyline Bar」則推出成人及兒童兩款聖誕限定套餐。安排兩日一夜行程的家庭，除可入住設有兒童房及解謎遊戲的樂高樂園酒店，亦可順道造訪正對面擁有逾150種海洋生物的「名古屋SEA LIFE水族館」。聖誕活動結束後，樂園將於12月31日至2027年1月12日接力舉辦「兒童跨年倒數＆2027新年慶典」，為開園10週年揭開序幕。除夕下午5時40分起將舉行結合燈光、音樂與煙火的兒童跨年派對，新年期間更有睽違約7年回歸的「Smile Connection」舞台表演、10週年紀念積木馬賽克藝術、日式賀年卡製作及繪馬體驗，跨年遊日家庭萬勿錯過。