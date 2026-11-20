活動期間，場內除了設有多個大型打卡裝置及 Sonny Angel 期間限定店外，更準備多款獨家聯乘精品及會員限定禮遇，讓大家在選購聖誕禮物之餘，同時感受滿滿節日氣氛。

今個聖誕， Facesss 首度聯乘全球大熱盲盒公仔 Sonny Angel，打造全港首個以「Cat Christmas」為主題的節日企劃，由即日起至2027年1月10日於海港城 Facesss 舉行，將潮流玩具、美妝購物與聖誕打卡元素結合，為粉絲帶來充滿療癒感的節日體驗。

場內亦特別設置長廊式打卡專區，展示6款不同造型的 Sonny Angel 景觀公仔，讓粉絲逐一尋找拍照留念。據悉現場更隱藏兩款神秘角色，等待大家親身發掘。

走進海港城 Facesss，最吸睛的莫過於位於店內中央的巨型貓咪拱門裝置。拱門以貓耳輪廓設計配搭暖色調佈置，內部設置三面鏡牆，結合 Sonny Angel 聖誕主題插畫，營造出無限延伸的鏡像效果。訪客步入其中，猶如置身被貓咪與節日元素包圍的奇幻空間，無論自拍或與好友合照都十分吸睛。

於指定週末及公眾假期期間（包括 2026 年 11 月 15、21-22、28-29 日；12 月 5-6、12-13、19-20、25-27 日；及 2027 年 1 月 1-3、9-10 日），只要於 Facesss 作任何消費，即可免費獲得一次4格照片拍攝及列印服務。與摯愛好友即場拍攝後，還可把專屬節日回憶帶回家珍藏。

為慶祝限定店開幕，顧客於活動期間單筆購物滿$100港元，即可獲贈《Sonny Angel Cat Christmas Series》原創設計留言卡一張。全系列共設六款設計，並分兩階段推出，數量有限，送完即止。

活動另一亮點是由 LOG-ON 營運的 Sonny Angel 期間限定店首次進駐海港城 Facesss。現場除了發售多款 Sonny Angel 產品外，亦會帶來品牌 Dreams 旗下人氣商品，讓粉絲一次過選購心頭好。

至於現有會員則可透過積分換領聯乘精品，包括束口袋及保溫隨行杯。其中保溫杯採用304不鏽鋼內膽設計，兼具實用與收藏價值，預計將成為粉絲熱門換領目標。

聖誕購物優惠低至 4 折

除了限定活動及精品之外，Facesss 海港城店亦將於12月起推出聖誕購物優惠，涵蓋護膚品、彩妝及香氛等熱門類別。多款精選產品折扣低至四折，讓消費者選購聖誕禮物之餘，亦可趁機入手心水美容產品。

Facesss X Sonny Angel Cat Christmas 聖誕聯乘慶典

日期：由即日起至2027年1月10日