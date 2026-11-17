人氣本地烘焙品牌Bakehouse正式進駐香港國際機場！機場新店一開業便吸引本地客人及遊客捧場，不少人特意買走招牌酸種蛋撻上飛機，新店更有機場限定話梅酸種蛋撻以及鹹蛋黃牛油曲奇，下次機場出發時記得唔好錯過！

Bakehouse機場分店開業

Bakehouse機場分店位於一號客運大樓禁區內的離港層 7 樓，由品牌與全球機場款待服務企業 Plaza Premium Group 攜手打造。新店分別提供堂食及外賣選擇，食客可享用全新 Grab & Go 系列，當中包括包括以蜂蜜裸麥酸種麵包製作的新鮮手工三文治、時令沙律，以及搭配自家製穀麥與雜莓的希臘乳酪、奇亞籽布甸和新鮮水果等。店內設有50個舒適座位，並採用通透的開放式廚房設計，以後機場出發前又多個餐飲選擇！順帶一提，Bakehouse機場分店還有售一系列周邊精品，包括全新設計的帆布袋、T 恤、鴨咀帽及機場限定行李牌，造型精緻又實用，有興趣的話不妨入手支持本地品牌！



Bakehouse機場店

地址：大嶼山赤鱲角翔天路 1 號香港國際機場一號客運大樓（禁區內）第七層離港層東大堂 7E138 號舖

營業時間：每天早上 6 時 30 分至晚上 11 時 30 分；堂食服務最後點餐時間為晚上 10時 30 分