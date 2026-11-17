慳錢一族窮L福音！銅鑼灣走精品火鍋路線的 『王府潮汕牛肉火鍋』，11月份大推「二人同行 · 半價試食」午市優惠吸客，最平$29就歎到即叫叫製的惹味沙爹鮮牛煎蛋飯。坐在靚裝舒適闊落的環境享受午餐，仲抵過茶記碟頭味精螢光汁頹飯。

新鮮潮汕食材高質碟頭飯

火鍋店主打手切潮汕牛肉多個不同部位，如頂級吊龍、頂級雪花、五花趾、胸口油等，堅持「鮮牛、鮮切、鮮嫩」的原則，加上潮汕直送的肉丸、豬肉、魚皮餃、蝦丸，配合慢熬8小時牛骨湯底，原汁原味呈現正宗潮汕牛肉火鍋的精髓。

11月份與民同樂推出激抵全新午餐，只需二人同行，就可以半價試食價吃到飽肚、採用新鮮潮汕食材的高質午餐，款式有新鮮潮汕崩沙腩飯、生炒牛肉飯、王府至尊(牛)、王府至尊(豬、生煎咸魚肉餅飯、有機野菌肉片飯等。半價後最平首選$29的沙爹鮮牛煎蛋飯以及菜脯肉鬆芙蓉蛋飯，沙爹混合了花生的香氣，撈飯一流。半價午餐由$29起至$44不等，不設加一，今時今日銅鑼灣區來說真係好抵！