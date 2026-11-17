Teddy LuLu登陸香港！即日起，人氣IP「罐頭豬LuLu」的延伸系列「Teddy LuLu」主題活動登陸奧海城。活動設有多個打卡位，包括逾13米長的主題Heritage Express巨型復古列車、 7米高的聖誕樹及超過3米高的巨型毛絨 Teddy LuLu，配合串珠工作坊和聖誕小任務，讓人彷彿身處冬日懷舊小鎮中。

全港首個Teddy LuLu復古列車登場！

超過13米長主題復古列車打卡位！ 嗚——！逾13米長的Teddy LuLu 1903 Heritage Express 巨型復古列車停靠奧海城中庭。粉絲可踏進復古車廂，與3 米高的巨型毛絨Teddy LuLu合照。旁邊的聖誕樹廣場同樣吸引，7米高的Teddy LuLu主題聖誕樹掛滿各款LuLu公仔及聖誕裝飾，滿足粉絲的打卡願望。聖誕小鎮內同時設有時光郵局，訪客可在明信片上寫下節日祝福甚至願望，並且投進郵筒內，寄出明信片的訪客將會聖誕節後收到信件，延續冬日回憶。

親手打造專屬Teddy LuLu毛公仔 作為Teddy LuLu的主題活動，怎少得了限定店！店內搜羅多款香港首賣及活動限定商品，當中包括Teddy LuLu 膠臉毛絨擺件玩偶和毛絨掛件，粉絲必搶。想親手打造專屬LuLu公仔？限定店推出「全港首個Teddy LuLu DIY 毛公仔工作坊」，粉絲可親手製作心愛的公仔，先將公仔充棉塑形，再把心跳盒子放進Teddy LuLu裏，最後為公仔配搭各種限定燙章配飾，為節日留下難忘回憶。

主題工作坊+聖誕任務 完成送龍島獨家優惠 暖心串珠小驛站和聖誕小任務同步登場。粉絲消費滿指定金額，或成為商場會員，即可利用多款罐頭豬 LuLu 造型裝飾及字母親手串出專屬小飾物。粉絲完成紀念卡任務，即可享有「龍島 x Teddy LuLu」獨家優惠，包括限量龍島3D手工朱古力買一送一。在指定日子，Teddy LuLu更會現身與粉絲合照互動，一起創造歡樂時光。

串出專屬小飾物

奧海城 ‧Teddy LuLu 聖誕時光之旅 日期： 即日起至 2027 年 1 月 3 日 時間： 11am - 9pm 地點： 奧海城 2 期地下主題中庭 Teddy LuLu 粉絲見面會 日期： 2026 年11月29日，12 月 13、20、27 日 時間： 2:30pm – 3pm, 3:30pm – 4pm, 4:30pm – 5pm 地點： 奧海城2期地下主題中庭