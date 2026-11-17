台灣攝影師李屏賓，八十年代已經憑侯孝賢執導的《戀戀風塵》，贏得「法國南特影展」最佳攝影，早被業界譽為「光影詩人」，合作過的導演包括侯孝賢、許鞍華、陳英雄、王家衛、是枝裕和等，他最令人驚嘆之處，在於從不把自己的強烈個人風格，強加於電影之上，而是像水一樣，融入不同導演的敘事氣氛中。西九文化區M+戲院(M+Cinema)將推出《追光逐影：李屏賓的攝影藝術》(《追光逐影》)，向這位大師致敬，喜愛電影的戲迷萬勿錯過。

1976年入行的李屏賓，童年時常流連眷村的戲院觀看武俠片，他因對電影着迷，加入中影技術人員訓練班，徠而踏入電影行業，其後晉身攝影師，早年參與多部台灣及香港電影製作，並與侯孝賢合作長達逾30年，塑造獨特個人攝影風格，評論更以滿載台灣藝術電影人文氣息，來讚譽他的技巧。李屏賓擅長運用自然光與長鏡頭著稱，他深受世界各地電影人推崇，常被視為重要創作夥伴。在電影世界裡，導演通常被視為「作者」；而李屏賓的藝術成就，則展現攝影師在創作上擔任的角色，非常值得影迷尊崇。