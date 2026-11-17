台灣攝影師李屏賓，八十年代已經憑侯孝賢執導的《戀戀風塵》，贏得「法國南特影展」最佳攝影，早被業界譽為「光影詩人」，合作過的導演包括侯孝賢、許鞍華、陳英雄、王家衛、是枝裕和等，他最令人驚嘆之處，在於從不把自己的強烈個人風格，強加於電影之上，而是像水一樣，融入不同導演的敘事氣氛中。西九文化區M+戲院(M+Cinema)將推出《追光逐影：李屏賓的攝影藝術》(《追光逐影》)，向這位大師致敬，喜愛電影的戲迷萬勿錯過。
1976年入行的李屏賓，童年時常流連眷村的戲院觀看武俠片，他因對電影着迷，加入中影技術人員訓練班，徠而踏入電影行業，其後晉身攝影師，早年參與多部台灣及香港電影製作，並與侯孝賢合作長達逾30年，塑造獨特個人攝影風格，評論更以滿載台灣藝術電影人文氣息，來讚譽他的技巧。李屏賓擅長運用自然光與長鏡頭著稱，他深受世界各地電影人推崇，常被視為重要創作夥伴。在電影世界裡，導演通常被視為「作者」；而李屏賓的藝術成就，則展現攝影師在創作上擔任的角色，非常值得影迷尊崇。
大師光影回顧與35毫米菲林魅力
這次《追光逐影》，將精選10部由李屏賓掌鏡，跨越40年的代表作，包括《童年往事》、《墮落天使》、《海上花》及《刺客聶隱娘》，並附設其個人紀錄片《乘著光影旅行》以及大師班，李屏賓更會親臨部分場次舉行分享會。此外，「鈎沉與遺珠」環節將放映侯孝賢《珈琲時光》及黑澤明《七俠四義》的珍貴35毫米菲林版本，呈現大師創作的菲林質感。
經典修復與科幻神作重返銀幕
此外，「M+修復電影節2026」帶來九部 4K 修復版香港電影，匯聚唐書璇、翁維銓、譚家明、徐克、方育平、張之亮、許鞍華、嚴浩及陳果等重要導演，以及新浪潮先驅之作，載譽重映。邀請觀眾重新發掘香港電影的藝術創新及深遠傳承，並重新審視香港電影新浪潮及其先驅的深厚影響。
本土情懷與免費多元影像體驗
此外，「先睹為快」將首映香港新銳導演姜雯潔紀錄片《快要到達家了》(2026)，跟隨作家韓麗珠、李維怡及葉曉文等，遊走藍田、深水埗至荔枝窩，尋訪「家」的意義。大台階「台階夜幕：笑甚麼」選映《瘟室》、《衰鬼愛人》及《頭文字 D》；大台階將每日播放徐冰新作《不是人的東西》，反思人工智能與人性。想免費體驗影像藝術？M+多媒體中心新增三十部「亞洲前衛電影典藏」作品，多媒體遊戲室則展出泰國藝術家納溫．努通的互動迷宮《遊戲_》，讓觀眾盡情探索。
《追光逐影：李屏賓的攝影藝術》詳情：
日期：11月21日至12月26日
地點：九龍博物館道38號西九文化區M+博物館
查詢：M+博物館