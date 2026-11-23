來自香港的輕奢珠寶品牌 SHAMSEILI 正式登陸香港市場。品牌由創辦人兼設計師 Sam Shamseili 創立，以波斯文化底蘊結合丹麥簡約美學，打造兼具個性與實用性的珠寶作品。品牌相信珠寶不只是裝飾，更是個人風格與身份的延伸，鼓勵佩戴者透過珠寶展現最真實的自我。

由童年回憶出發 成就品牌核心理念

Sam Shamseili 的設計靈感來自童年一段難忘回憶。年幼時曾戴着母親的耳環起舞，那種自由做自己的感覺一直影響着他。後來成為職業標準舞舞者的他，更深刻體會到個人風格的重要性，並將這份信念融入珠寶設計之中，希望每件作品都能讓佩戴者展現獨一無二的自我。

波斯文化遇上北歐簡約美學

SHAMSEILI 的設計融合波斯文化的細膩工藝與丹麥美學的簡約線條，塑造出獨特的品牌風格。作品以立體輪廓、精緻細節及寶石元素交織而成，在現代感與藝術感之間取得平衡。品牌同時貫徹無性別設計理念，鼓勵佩戴者打破傳統框架，透過自由配搭展現個人風格。