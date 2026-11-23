來自香港的輕奢珠寶品牌 SHAMSEILI 正式登陸香港市場。品牌由創辦人兼設計師 Sam Shamseili 創立，以波斯文化底蘊結合丹麥簡約美學，打造兼具個性與實用性的珠寶作品。品牌相信珠寶不只是裝飾，更是個人風格與身份的延伸，鼓勵佩戴者透過珠寶展現最真實的自我。
由童年回憶出發 成就品牌核心理念
Sam Shamseili 的設計靈感來自童年一段難忘回憶。年幼時曾戴着母親的耳環起舞，那種自由做自己的感覺一直影響着他。後來成為職業標準舞舞者的他，更深刻體會到個人風格的重要性，並將這份信念融入珠寶設計之中，希望每件作品都能讓佩戴者展現獨一無二的自我。
波斯文化遇上北歐簡約美學
SHAMSEILI 的設計融合波斯文化的細膩工藝與丹麥美學的簡約線條，塑造出獨特的品牌風格。作品以立體輪廓、精緻細節及寶石元素交織而成，在現代感與藝術感之間取得平衡。品牌同時貫徹無性別設計理念，鼓勵佩戴者打破傳統框架，透過自由配搭展現個人風格。
ÉPINGLE系列 展現百變個性
作為品牌的標誌性系列，ÉPINGLE 以別針元素為設計核心，結合俐落鏈節與現代感輪廓，打造鮮明個性風格。系列提供光面金屬及莫桑石鑲嵌款式，滿足不同穿搭需要。其特色在於靈活多變的佩戴方式，手鏈可轉換成項鏈，長度亦可自由調節，讓佩戴者隨心疊搭，演繹專屬個人風格。
ÉPINGLE Petite 日常百搭之選
延續經典設計語言，ÉPINGLE Petite 以更纖細輕巧的線條重新詮釋品牌標誌性元素。系列以幼細鏈條搭配別針吊墜及品牌標誌裝飾，整體風格更為低調優雅。除極簡光面版本外，亦推出鑲嵌莫桑石款式，適合日常佩戴或與其他首飾層疊配搭，為造型增添細節感。
ROCK系列 雕塑感輪廓成亮點
ROCK 系列以立體線條與光影層次為設計核心，採用人工培育鑽石、黑瑪瑙及白水晶等材質，營造鮮明對比與現代感。系列涵蓋耳骨夾、耳環、戒指及項鏈等款式，透過富有雕塑感的輪廓展現獨特個性。無論單獨佩戴或與其他珠寶疊搭，都能為造型增添亮眼焦點。
ROZ系列 以玫瑰訴說文化傳承
全新 ROZ 系列以創辦人母親故鄉設拉子的玫瑰為靈感，將家族記憶與文化根源融入珠寶設計之中。率先登場的戒指作品以玫瑰花朵及盤繞根系為設計元素，並鑲嵌莫桑石，象徵珍貴價值源自深厚根基。品牌未來亦將陸續推出耳環、耳骨夾及手鐲等作品，延續這個關於傳承與身份認同的故事。