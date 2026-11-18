人生最怕遇到意外，不過只要態度小心，其實也可以避免。早前，有網民發現一間位於葵盛東的茶餐廳門口竟出現一張有趣告示，全因這張告示並非宣布餐廳休假日又或是當日精選餐牌，而是一張「小心玻璃」的告示，引來網民熱烈討論。

出門在外有時難免遇上意外，因此身邊好心人的提醒與幫忙的確十分重要。早前，有網民就發現位於葵盛東銀龍茶餐廳的門外竟貼有一張窩心告示，配上可愛卡通圖的告示以黃色底色附上「小心『有』玻璃」字眼，提醒一眾食客注意透明玻璃門。

這張特別告示能夠吸引眾人目光，全因在「小心『有』玻璃」一行字下，竟然尚有實時更新的「目前撞擊人數」，截至發文者拍攝當天已累積9人曾不慎撞到玻璃，告示最底更盞鬼寫著撞擊人數「持續增加中」。

網民搞笑欲組隊朝聖

帖文引起網民關注，有同樣留意這張告示的網民留言分享撞擊人數增加的時間線，揚言「2個月前有7人」，而第8位撞擊人士的紀錄則維持得最耐，更沒想到有人主動認投「我係其中一個」，對話搞笑。亦有人幽默笑稱：「測試玻璃強度ing」。

有網民就表示撞玻璃一事其實並不罕見，「荔枝角間紅城都有計撞擊人數，佢分左成人，小童，同動物」，笑稱「每一張告示背後都有一個故事，呢張嘅話有九個」。亦有人指帖文一出後容易惹人關注，「出完呢篇應該好快D人朝聖，突破雙位數」、「想去撞下」。