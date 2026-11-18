近年郵輪假期愈趨年輕化，MSC地中海郵輪旗下備受矚目的全新旗艦「MSC亞細亞號」（MSC World Asia）將於2026年12月4日正式首航！今次新船以亞洲文化與自然風光為設計靈感，集結海上最大Venchi朱古力體驗中心、歐洲海上首間Eataly美食市集、81.3米螺旋乾滑道，以及距海面50米的海上鞦韆等體驗，由美食、玩樂到住宿均一應俱全，房型更帶來MSC地中海郵輪最豐富的奢華套房選擇，不論是一家人親子遊還是和伴侶去旅行都適合！

豐富海上娛樂設施 必玩巨型水上樂園 MSC亞細亞號全船劃分為七大主題區域，船上娛樂設施將全面升級，完美照顧不同年齡層的需求。喜歡挑戰感官極限的旅客，絕對不能錯過全長81.3米、橫跨12層甲板的海上最長乾滑道「The Spiral@生命之樹」，其設計靈感源自新加坡濱海灣花園，帶來縱深滑行的極致快感。喜歡刺激的話必到「港灣水上樂園」，樂園融合了雅緻的亞洲美學，當中最引人注目的是歐洲海域首次亮相的「海上鞦韆」，能將賓客帶至距離海面50米的高空，賓客將被帶至距離海面50米的高空，一邊感受腎上腺素飆升的刺激，一邊俯瞰無邊際的藍色海景，絕對是船上最值得挑戰的打卡體驗！此外，船上亦設有雙層高空繩索課程及可伸縮頂棚的Coral Cove泳池，在海上的日子可以盡情玩樂。

海上最大Venchi朱古力體驗中心 船上特設海上最大Venchi朱古力體驗中心，佔地高達300平方米，是MSC艦隊中規模最大的Venchi門店，同時亦是世界級郵輪上的首間Venchi體驗中心，將朱古力精品店、咖啡館與意式雪糕店融為一體。店內除了提供20款Gelato雪糕口味，更獨家推出以海洋為靈感的「脆浪」限定雪糕，朱古力迷絕對不能錯過！

40多間餐飲酒吧 歎亞洲街頭風味 全船有近超過40間餐廳、酒吧、酒廊與咖啡館，選擇相當豐富。全新「泛亞餐廳」（Pan-Asian Street Food）齊集超過五個亞洲地域的街頭風味，設有開放式廚房與主廚現場烹飪，並提供堂食及免費即取外帶兩種選擇，相信有「亞洲胃」的旅客一定會滿意。酒吧體驗同樣充滿新意。旅客可在The Clubhouse會所與Soda Bar親手調配專屬風味汽水，亦可在露台酒吧及酒廊品味精緻意式餐前酒，或於泳池畔的Coral Cove Bar享受充滿熱帶氣息的雞尾酒，好好享受郵輪假期。



優惠資訊：2026年12月7日前預訂指定海外航線，黑五限時優惠可享低至7折優惠

預訂網站： https://www.msccruises.com.cn/