想認識太空的奧秘，不一定要到太空館。大坑東宣道小學將於2027年1月9日及1月16日舉辦免費開放日「勇闖星空站」。活動除了設有5米高充氣太空人打卡位，更加打造3米高的立體星象館和模擬升空體驗，讓小朋友一嘗成為太空人的滋味。「湯博士」湯兆昇博士亦會現身，帶領大小朋友認識航天奧秘，太空迷錯過可惜。

設3大打卡位 必拍5米高充氣太空人！ 開放日設有連串活動，滿足太空迷的求知慾。12月12日當日，訪客踏進校門，隨即能夠發現3大打卡位，包括5米高發光充氣太空人、3米高發光地球及2米高發光月球，絕對成為全場焦點。訪客亦可親身走進5米高的「立體星象館」，沉浸式觀看地球、星空、行星、銀河系及穿越土星環等影片，甚至感受沉浸式VR體驗及火箭設計活動，享受太空科學的樂趣。湯兆昇博士亦會現身，他將會透過生動有趣的方式，帶領大小朋友認識航天奧秘。

體驗升空前準備 想親身感受科學的樂趣，不妨參與兩大延伸趣味課。首個趣味課聚焦動手與協作體驗，小朋友可穿上充氣火箭，模擬升空前準備，認識安全規則，並且透過結合AI與手繪，激發孩子的創造力。當然少不了親子工作坊，認識STEM之餘，更能拉近親子關係。第二堂的趣味課將會安排小朋友參與「太陽系模型DIY」及「水火箭實驗」，讓孩子認識太陽系不同星球和推進原理。

活動詳情 I、學校開放日： 日期：2026年12月12日（六） 時間：14:00-17:00 參加對象：4至6歲幼兒 地點：大坑東宣道小學（石硤尾地鐵站B1出口） 活動：立體星象館、沉浸式VR體驗、火箭設計、湯博士親子活動、彩繪、填色比賽頒獎禮 II、延伸趣味課 L1： 日期：2027年1月9日（六） 時間：13:45-15:30 參加對象：4至6歲幼兒 地點：大坑東宣道小學（石硤尾地鐵站B1出口） 活動：小小航天員訓練、AI Art Jam、STEM親子工作坊 III、延伸趣味課 L2： 日期：2027年1月16日（六） 時間：13:45-15:30 參加對象：4至6歲幼兒 地點：大坑東宣道小學（石硤尾地鐵站B1出口） 活動：國際學校活動、太陽系模型DIY、水火箭 報名按此