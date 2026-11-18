聖誕節又有新打卡位，荷里活廣場由11月13日起聯乘麵包超人舉行「冬日星際之旅」，麵包超人與一眾好友首次換上聖誕造型登陸香港商場，商場內有一棵7米高聖誕樹，並設6大主題打卡區，包括聖誕小屋、星球派對及充氣月亮等。除了可以逐個場景打卡，現場還有彈床遊戲、免費自助拍照區及期間限定店，麵包超人與細菌人更會在指定日子現身，粉絲記得把握機會打卡！
7米高聖誕樹率先打卡 6大場景與麵包超人好友見面
今次活動最搶眼的必定是7米高聖誕樹，麵包超人與一眾好友換上聖誕造型，坐在樹上亮相。其他場景包括有繽紛燈飾的「聖誕星球派對」、有麵包超人迎接大家的「冬日暖心小屋」，以及戴上聖誕帽的紅精靈所在的「紅精靈星願禮物」。細菌人則坐在逾2米高的充氣月亮上，在「星光遊樂場」等大家來打卡。
彈跳摘星樂玩彈床
除了影相打卡，現場還有「彈跳摘星樂」彈床遊戲，參加者可以在彈床上跳躍，體驗一躍而起的樂趣。每節約10分鐘，包括5分鐘遊戲時間及5分鐘進場和導師講解時間，每小時共6節，每節限2人參加，現場有香港蹦極彈床協會專業導師指導。
參加者須年滿3歲，體重不可超過70公斤。荷里活廣場VIC會員可透過手機應用程式預約，星期一至五憑5 VIC積分，星期六、日及公眾假期憑10 VIC積分，即可預留指定日期及時段的電子入場券1張。
免費自助拍照 期間限定店主題精品
除了打卡場景，還有麵包超人主題期間限定店，發售多款主題精品；現場另設「星夢照相館」，提供免費自助拍照服務，大家在拍好照片後還可以自行加上祝賀語句，留作紀念。
麵包超人、細菌人8日現身 消費滿$500可換見面會入場券
想與麵包超人及細菌人近距離見面，就要留意粉絲見面會日期。兩個人氣角色將於12月6、13、20、25、26、27日，以及2027年1月1日及3日現身荷里活廣場，與粉絲見面及合照。
只要憑商場內最多兩間商戶即日電子貨幣消費滿HK$500，或荷里活廣場VIC會員憑10 VIC積分，即可換領入場券1張。每節名額有限，先到先得，換完即止。
荷里活廣場 x 麵包超人「冬日星際之旅」活動詳情
日期：2026年11月13日至2027年1月3日
時間：上午10時至晚上10時
地點：鑽石山荷里活廣場1樓明星廣場
彈跳摘星樂活動詳情
日期：2026年11月13日至2027年1月3日
時間：星期一至五下午2時至6時；星期六及日下午1時至8時
預約方法：VIC會員透過手機應用程式預約，星期一至五需5 VIC積分，星期六、日及公眾假期需10 VIC積分
每節時間：約10分鐘
每節名額：2人
參加年齡：3歲或以上
體重上限：70公斤