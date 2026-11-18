聖誕節又有新打卡位，荷里活廣場由11月13日起聯乘麵包超人舉行「冬日星際之旅」，麵包超人與一眾好友首次換上聖誕造型登陸香港商場，商場內有一棵7米高聖誕樹，並設6大主題打卡區，包括聖誕小屋、星球派對及充氣月亮等。除了可以逐個場景打卡，現場還有彈床遊戲、免費自助拍照區及期間限定店，麵包超人與細菌人更會在指定日子現身，粉絲記得把握機會打卡！

7米高聖誕樹率先打卡 6大場景與麵包超人好友見面

今次活動最搶眼的必定是7米高聖誕樹，麵包超人與一眾好友換上聖誕造型，坐在樹上亮相。其他場景包括有繽紛燈飾的「聖誕星球派對」、有麵包超人迎接大家的「冬日暖心小屋」，以及戴上聖誕帽的紅精靈所在的「紅精靈星願禮物」。細菌人則坐在逾2米高的充氣月亮上，在「星光遊樂場」等大家來打卡。

彈跳摘星樂玩彈床

除了影相打卡，現場還有「彈跳摘星樂」彈床遊戲，參加者可以在彈床上跳躍，體驗一躍而起的樂趣。每節約10分鐘，包括5分鐘遊戲時間及5分鐘進場和導師講解時間，每小時共6節，每節限2人參加，現場有香港蹦極彈床協會專業導師指導。