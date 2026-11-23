Maison Margiela東京旗艦店20周年 限量刊物公開品牌檔案 藝術裝置重織記憶與未來

Maison Margiela位於東京惠比壽2-8-13的旗艦店迎來進駐20周年。為紀念這個重要里程碑，品牌不僅推出全新限量紀念刊物，同時亦帶來名為「解構記憶，重織未來」的藝術企劃，透過檔案研究、在地文化及藝術創作，回顧品牌在東京發展歷程，同時展望未來創作方向。

從舊工廠到品牌地標 Maison Margiela東京惠比壽專門店早於20年前由一幢傳統日式民居遷至現時位於惠比壽南2-8-13的舊電器工廠建築。經過改造後，這個空間逐漸成為品牌於日本的重要據點，見證Maison Margiela多年來與當地文化及社群建立深厚聯繫。為慶祝20周年，品牌特別將長期研究計劃《Maison Margiela/folders》的最新章節聚焦東京惠比壽店，並輯錄成限量紀念刊物。刊物於已於惠比壽區內指定報攤及專門店限量派發，同時透過品牌官方平台向全球公開。

深入探索品牌檔案與 Tabi 傳奇 這本紀念刊物收錄團隊歷時數月的研究成果，透過翻查品牌歷史檔案及訪問多位自開業初期工作至今的資深員工，重新梳理品牌首間專門店的發展歷程。 內容亦深入探討Maison Margiela經典Tabi鞋履的演變軌跡，並邀來日本設計師及收藏家舘鼻則孝，以及身兼收藏家與Tabi修復師的秋元梢分享觀點。刊物同時由知名攝影師本間日陽掌鏡拍攝，記錄空間與人物故事。品牌更特別邀請漫畫家森泉岳土創作原創漫畫，以昔日工廠背景為靈感，描繪專屬於東京惠比壽店的獨特故事。

「解構記憶，重織未來」藝術裝置登場 作為周年慶祝活動焦點之一，Maison Margiela同步發表全新「Line 2」藝術企劃，推出題為「解構記憶，重織未來」的沉浸式裝置作品。 企劃由東京當代藝術家鈴木美生與法國國家級織錦工坊 Les Manufactures Nationales Sèvres & Mobilier National合作完成。作品延續Maison Margiela自1990年代以來對掛毯及布料重塑的創作探索，圍繞記憶、時間與解構等核心概念展開。