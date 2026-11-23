愈搶愈兇！狗狗護食問題惡化 可能是主人一手造成

不少狗主見到愛犬吃飯時突然身體僵硬、發出低吼甚至作勢咬人，第一反應往往是喝止，甚至強行把飯碗或骨頭搶走。然而，狗狗護食並非出於「頑劣」，牠們的肢體語言其實是在傳達：「這是我的，拜託不要拿走。」 許多狗狗的護食行為，都是長期壓力累積的結果。如果主入選擇用更兇的態度壓制或硬搶，只會讓牠們更加確信「吃飯這件事真的很不安全」，久而久之問題只會愈來愈嚴重。想要真正改善護食，關鍵在於透過循序漸進的引導，幫狗狗建立全新認知：「有人靠近＝更安全、更好吃。」

改善狗護食核心練習 1 ：將衝突降至最低 在正式開始訓練之前，必須先停止一切會引發狗狗防衛的舉動，把日常衝突壓到最低，才會有空間慢慢練習： 切忌故意測試： 不要為了觀察牠會不會生氣，而刻意伸手去試探 停止硬搶行為： 切勿在牠進食或啃咬時強行奪走飯碗或骨頭 用餐時不打擾： 避免在狗狗吃飯時撫摸牠的頭部或身體 提供安心空間： 讓牠在自己熟悉的角落安安靜靜吃完，等牠離開後再收碗 全家達成共識： 事先與家人及小朋友約法三章，狗狗進食期間一律不打擾、不挑釁

改善狗護食核心練習 2 ：加菜練習（人靠近 ＝ 碗裡變更好吃） 這個階段的目標，是讓狗狗從原本的「僵硬、低吼、瞪人」，慢慢轉變為「看到主人靠近，就開始期待有『加菜』」。 1. 路過隨手投食： 經過狗狗身邊時，神態自若地往碗裡丟入幾顆零食便直接離開，不要停留。 2. 保持尊重距離： 過程中完全不碰觸飯碗，也不要緊盯著牠看，以免造成心理壓力。 3. 循序漸進縮短距離： 隨著狗狗的警戒心下降，再逐步拉近你路過與投食的距離。

改善狗護食核心練習 3 ：交換練習（教會牠「放開＝得到更好的」） 當狗狗咬著心愛物品時，重點在於引導牠「自願放開」，千萬不要用蠻力硬掰開牠的嘴巴。 1. 從低價值玩具入手： 初期先選擇對牠而言吸引力較低的玩具來練習，降低失敗率。 2. 拿出更誘人的零食： 在牠咬著玩具時，拿出比玩具更有吸引力的零食作交換。 3. 等牠主動鬆口再給： 耐心等待狗狗自己放開嘴裡的玩具後，才把零食獎勵給牠。 4. 進階至高價值食物： 當狗狗完全理解「放開就能換到更好東西」的規則後，再逐步套用到骨頭等高價值食物上。

想當「搶匪」還是「上菜大廚」？ 想要從根本減少護食，日常相處的細節至關重要。在確保安全的情況下，平時可以適度進行手餵，並確保家中的玩具、睡窩等資源充足，減少匱乏感。最重要的是，平常不要無預警搶走狗狗嘴裡或身邊的東西——試想一下，你在毛孩眼中究竟是隨時會掠奪資源的「搶匪」，還是帶來好食物的「上菜大廚」？這兩種角色帶給牠的安全感截然不同。 警號提醒： 3 種情況應尋求專業協助 護食行為涉及安全風險，若家中出現以下任何一種狀況，建議盡快尋求「行為獸醫」或「正向訓練師」的專業介入：