替狗狗梳毛時，忽然發現牠嘴邊多了幾根白毛，不少主人都會感慨：「原來牠開始老了。」不過，白毛的出現雖然常與年齡有關，但未必代表狗狗正式步入老年階段。有些情況下，毛色改變甚至可能與身體狀況有關，值得主人多加留意。
長白毛不一定等於老化
隨著年紀增長，狗狗體內負責產生毛髮顏色的色素細胞會逐漸減少，因此毛色慢慢變淡、長出白毛，其實是自然老化的一部分。一般來說，白毛多數率先出現在嘴邊、下巴及眼周位置，之後才慢慢擴展。但如果狗狗原本毛色均勻，卻突然在某些位置出現明顯的白色斑塊，原因可能不只是年齡增長。
色素流失也可能令毛髮變白
其中一個原因是俗稱白斑症（Vitiligo）的色素異常問題。當色素細胞受到影響，原本有顏色的毛髮便會逐漸失去色素，變成白色。
這類情況通常不會令狗狗感到疼痛或痕癢，因此不少主人都是在日常相處或梳毛時才偶然發現。雖然未必會影響生活，但如果白毛範圍持續擴大，仍建議向獸醫查詢及評估。
如何分辨是正常變白還是健康警訊？
當發現狗狗毛色出現變化時，除了看外觀，更重要的是觀察牠的整體狀態。如果只是單純色素變化，狗狗通常和平日沒有分別，食慾、精神、活動量都維持正常，也沒有痕癢或不適反應。
相反，如果白毛在短時間內明顯增加，同時伴隨掉毛、皮膚泛紅、結痂、頻繁抓癢或舔咬身體，甚至出現精神變差、胃口下降等情況，就不應單純當作老化看待，最好盡快安排獸醫檢查，找出背後原因。
熟齡照護應從日常開始
當狗狗開始出現歲月痕跡，主人除了關注外表變化，更應留意牠的整體健康管理。隨著身體機能逐漸改變，均衡飲食、適量運動及定期健康檢查都變得更加重要。
提早做好營養管理與熟齡保養，不但有助維持理想體態和活動力，也能讓狗狗在年紀漸長後，依然保持良好的生活品質。
畢竟，白毛未必代表衰老的開始，卻是一個提醒主人多花一點時間觀察和關心毛孩健康的訊號。陪伴牠慢慢變老，最重要的從來不是毛色，而是牠是否依然健康、快樂地生活在你身邊。