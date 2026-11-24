替狗狗梳毛時，忽然發現牠嘴邊多了幾根白毛，不少主人都會感慨：「原來牠開始老了。」不過，白毛的出現雖然常與年齡有關，但未必代表狗狗正式步入老年階段。有些情況下，毛色改變甚至可能與身體狀況有關，值得主人多加留意。

隨著年紀增長，狗狗體內負責產生毛髮顏色的色素細胞會逐漸減少，因此毛色慢慢變淡、長出白毛，其實是自然老化的一部分。一般來說，白毛多數率先出現在嘴邊、下巴及眼周位置，之後才慢慢擴展。但如果狗狗原本毛色均勻，卻突然在某些位置出現明顯的白色斑塊，原因可能不只是年齡增長。

色素流失也可能令毛髮變白

其中一個原因是俗稱白斑症（Vitiligo）的色素異常問題。當色素細胞受到影響，原本有顏色的毛髮便會逐漸失去色素，變成白色。

這類情況通常不會令狗狗感到疼痛或痕癢，因此不少主人都是在日常相處或梳毛時才偶然發現。雖然未必會影響生活，但如果白毛範圍持續擴大，仍建議向獸醫查詢及評估。

如何分辨是正常變白還是健康警訊？

當發現狗狗毛色出現變化時，除了看外觀，更重要的是觀察牠的整體狀態。如果只是單純色素變化，狗狗通常和平日沒有分別，食慾、精神、活動量都維持正常，也沒有痕癢或不適反應。