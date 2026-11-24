Louis Vuitton再度展現品牌與藝術世界的深厚聯繫，宣布與Keith Haring基金會攜手推出全新Louis Vuitton × Keith Haring系列。系列涵蓋女士時裝、手袋、皮具、旅行用品、鞋履、配飾及香水，將這位美國傳奇藝術家的標誌性創作融入品牌經典設計之中，以鮮明色彩、動感線條及經典圖騰，重現Keith Haring充滿活力的藝術世界。

從 Cruise 2027 延伸藝術對話

今次合作源自Louis Vuitton女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière於紐約弗里克收藏館發表的Cruise 2027初春系列。當時系列以紐約為靈感，探索下城區街頭創意文化與上城區藝術機構之間的連結，並向對Keith Haring藝術生涯意義重大的紐約致敬。

Keith Haring經典的跳舞人像、放射線條及富節奏感的圖像語言，被巧妙融入Louis Vuitton多款設計之中。品牌更意外發現一個珍貴歷史檔案，一件由Keith Haring於1984年親自繪畫的Louis Vuitton古董行李箱，成為今次合作的重要起點，也揭示藝術家與品牌之間鮮為人知的淵源。