Louis Vuitton再度展現品牌與藝術世界的深厚聯繫，宣布與Keith Haring基金會攜手推出全新Louis Vuitton × Keith Haring系列。系列涵蓋女士時裝、手袋、皮具、旅行用品、鞋履、配飾及香水，將這位美國傳奇藝術家的標誌性創作融入品牌經典設計之中，以鮮明色彩、動感線條及經典圖騰，重現Keith Haring充滿活力的藝術世界。
從Cruise 2027延伸藝術對話
今次合作源自Louis Vuitton女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière於紐約弗里克收藏館發表的Cruise 2027初春系列。當時系列以紐約為靈感，探索下城區街頭創意文化與上城區藝術機構之間的連結，並向對Keith Haring藝術生涯意義重大的紐約致敬。
Keith Haring經典的跳舞人像、放射線條及富節奏感的圖像語言，被巧妙融入Louis Vuitton多款設計之中。品牌更意外發現一個珍貴歷史檔案，一件由Keith Haring於1984年親自繪畫的Louis Vuitton古董行李箱，成為今次合作的重要起點，也揭示藝術家與品牌之間鮮為人知的淵源。
五大主題系列演繹Keith Haring經典藝術世界
五大主題系列各自從Keith Haring不同創作階段及作品汲取靈感，展現其獨特藝術語言。Genesis系列以藝術家於1984年親手改造的Louis Vuitton衣物袋為藍本，將Radiant Baby圖案、刷染效果天然小牛皮及復古畫廊標籤元素融入手袋、旅行用品、時裝及香水之中；Brazil系列則以鮮艷色彩、流動線條及層層交疊的圖案演繹其後期代表作，並巧妙結合Louis Vuitton Monogram圖騰。Figures系列集中呈現Running Heart、跳舞人像等經典標誌，為手袋、鞋履及服飾注入活力；Patches系列靈感來自Keith Haring於牛仔服飾上的個性化貼飾創作，透過Monogram提花牛仔布及錯視設計展現街頭藝術精神；至於Maze系列則取材自其色彩鮮明、圖案密集的畫作，將交錯線條與高飽和色彩融入刺繡手袋及連身裙之中，為系列畫上充滿節奏感與現代感的句號。
Artycapucines系列同步亮相
除了五大主題系列之外，Louis Vuitton亦推出Keith Haring Artycapucines系列，帶來13款限量版Capucines手袋。每款作品均融入Keith Haring獨特創作元素，同時展示品牌精湛工藝、複雜技術與創新設計實力。
今次Louis Vuitton × Keith Haring系列不僅是品牌歷來規模最大的單一藝術家合作項目之一，更透過時裝與藝術之間的深度交流，向這位改變當代藝術面貌的傳奇人物致敬。
Louis Vuitton × Keith Haring系列將於2027年1月1日起於全球Louis Vuitton專門店正式發售。