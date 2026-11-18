聖誕大餐2026 ｜西營盤Bistrot du Vin推法式聖誕菜單 波士頓龍蝦扁意粉/十日熟成烤鴨胸/炭燒澳洲和牛

西營盤人氣法國餐廳Bistrot du Vin今年特別推出雙人及四人聖誕限定菜單，並在12月21日至 2027年1月1日期間限定供應。餐廳主打溫馨優雅的巴黎小酒館氛圍，今次聖誕限定菜單同樣充滿法式風情，必試推介包括法式鴨肝、十日熟成烤鴨胸、波士頓龍蝦扁意粉、經典法式泡芙等，下文即睇介紹！

聖誕大餐推介！西營盤Bistrot du Vin聖誕限定菜單 如果正準備預訂餐廳慶祝聖誕，不妨考慮一下位於西營盤的Bistrot du Vin。餐廳將供應雙人聖誕菜單（每位港幣 880 元*）以及四人聖誕菜單（每位港幣 980元*），頭盤除了鮮味細緻的 Ostra Regal No. 1 生蠔外，重點推介「法式鴨肝配香橙果醬及提子乾酸種麵包」，選用原隻法國鴨肝，以海鹽、胡椒及干邑白蘭地醃製 24 小時，再捲製定型並以 50°C 低溫慢煮，入口細膩柔滑豐腴，配上香橙果醬，層次更豐富。另外「松露洋蔥酥皮湯」同樣吸引，入口啖啖松露馥郁香氣。

主菜方面，必試十日熟成烤鴨胸，經風乾十日後烤焗至外皮金黃香脆、肉質鮮嫩多汁，四人菜單更以原隻烤鴨上桌，份量十足！此外慢燉澳洲羊膝經過三小時慢火細意烹調，肉質軟嫩多汁且風味深厚，搭配炭燒澳洲和牛腹脅扒與波士頓龍蝦扁意粉，豐富而滿足。最後甜品則有經典法式泡芙配雲呢拿雪糕，並淋上75%瑞士黑朱古力醬，滿載節日氣氛！

*烤鴨胸供應數量有限，敬請於訂座時查詢並提前預訂



Bistrot du Vin

地址： 香港西營盤干諾道西 165–166 號地下

電話：+852 6017 2371（WhatsApp）

營業時間：星期一至日 12:00–15:00、18:00–22:30

網上預訂：https://book.bistrochat.com/bistrotduvin