希望小朋友度過有意義的聖誕假期？挪亞方舟舉辦「 冬日體驗營 2026」，小朋友可在4天的日營內體驗8大活動，包括匹克球、板網球和野外定向等，讓孩子從實踐中學習STEAM概念。活動設有早鳥優惠，11月30日前報名即享9折優惠，家長們不妨提早規劃假期行程。

挪亞方舟舉辦「 冬日體驗營 2026」，小朋友可在4天的日營內體驗8大活動。

體驗大熱Pickleball 今次體驗營同樣設有2大活動，分別是適合4至7歲的「智 Fun 五感探索營」及適合8至12歲的「全能領袖挑戰營」，讓不同年齡的小朋友均能參加。主打STEAM與體能的「智 Fun 五感探索營」設有多種運動體驗，當中包括新興運動匹克球(Pickleball)和野外定向探索「翻轉馬灣」。日營同時提供音樂和藝術工作坊，無論是異國文化體驗，感受多元文化；抑或是「冬日手藝坊」，親手製作獨一無二的拼貼藝術作品，留下難忘冬日回憶。

多種互動體驗 激發多元潛能 另一活動「全能領袖挑戰營」則聚焦互動體驗，參加者可透過不同訓練和歷奇，激發多元潛能。小朋友可化身為小小消防員，參與「烈火童心」工作坊，認識消防安全知識；熱愛動物的孩子必定喜歡「觀鳥衝鋒隊」，玩家可學習辨識本地常見的鳥類品種與了解候鳥遷徙規律，認識生物多樣性。當然少不了大熱的板網球和匹克球體驗，從中感受運動的樂趣。

智 Fun 五感探索營 適合年齡：4-7 歲 活動日期：12 月 28 日至 31 日(星期一至四) 活動時間：上午 9:30 至下午 3:30 全能領袖挑戰營 適合年齡：8-12 歲 活動日期：12 月 21 日至 24 日 (星期一至四) 活動時間：上午 9:30 至下午 3:30 報名詳情： 以上每項體驗營正價為$2,600 (包括午餐、證書、免費專車來往指定集合地點) 早鳥優惠：如於11 月 30 日或之前報名，可享早鳥優惠 9 折，優惠價為$2,340 截止報名日期: 12 月 13 日(晚上 23:59) 講授語言：廣東話為主 報名連結