可拆卸引擎蓋設計

除了搶眼的外觀塗裝，模型車在機械結構的還原度上同樣一絲不苟。車頭採用可拆卸式引擎蓋設計，輕輕揭開即可一覽精密的引擎室構造與管線細節。透過高透光度車窗，車廂內的防滾架、賽車桶椅及駕駛艙儀表板等微縮內櫳亦清晰可見，處處流露匠心質感。無論是資深車迷還是微縮模型愛好者，這款兼具話題性與工藝水準的聯乘新作均不容錯過，有興趣的市民由今日起於香港及澳門7-Eleven發售，每架售價$148。

查詢：7-Eleven