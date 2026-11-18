適逢7-Eleven踏入45周年紀念，品牌特別跨界聯同澳洲知名賽車隊Tigani Motorsport及模型車品牌POP RACE，打造專屬711號主題戰車Mercedes-AMG GT3 EVO，首度強勢出戰澳門格蘭披治大賽車「FIA GT世界盃」。為紀念這個熱血時刻，香港7-Eleven同步引入限量版「POP RACE 1:64 白色版AMG GT3 EVO」模型車，讓一眾賽車迷及模型收藏家，能感受東望洋賽道的極速魅力。
東望洋戰車塗裝 經典三色拉花成焦點
這款收藏級1:64 比例模型車，以精緻工藝見稱，車身尺寸為100mm(長)× 45mm(高)× 45mm(闊)，掌心大小卻極具分量。設計團隊完美復刻出戰澳門賽道的711號戰車神髓，以俐落純白作為車身主調，配搭極具標誌性的7-Eleven經典紅、橙、綠三色動感拉花，加上車身上711專屬賽車編號及贊助商徽章，視覺層次豐富且極具紀念價值。
可拆卸引擎蓋設計
除了搶眼的外觀塗裝，模型車在機械結構的還原度上同樣一絲不苟。車頭採用可拆卸式引擎蓋設計，輕輕揭開即可一覽精密的引擎室構造與管線細節。透過高透光度車窗，車廂內的防滾架、賽車桶椅及駕駛艙儀表板等微縮內櫳亦清晰可見，處處流露匠心質感。無論是資深車迷還是微縮模型愛好者，這款兼具話題性與工藝水準的聯乘新作均不容錯過，有興趣的市民由今日起於香港及澳門7-Eleven發售，每架售價$148。
查詢：7-Eleven