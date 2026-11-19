聖誕日曆推介｜Tea WG限定聖誕日曆登場！12款迷你茶罐 必買開心果馬卡龍

下個月就到聖誕節，不少品牌都推出聖誕日曆陪伴大家倒數慶祝佳節。奢華茶葉品牌Tea WG今年以「第十二夜」為主題推出限量聖誕日曆，一盒全套共有12款迷你茶罐，為冬日帶來滿載茶香的儀式感。另外香港全線Tea WG精品店更有節日限定 Tea Teddies® 茶香泰迪、聖誕茶包、曲奇及開心果馬卡龍同步登場，粉絲絕對不能錯過！

必買Tea WG聖誕日曆$838 Tea WG今年推出的「第十二夜」聖誕日曆以傳統的聖誕十二日為靈感，將節慶氣氛由聖誕節一路延續至新年。日曆以品牌經典的金絲雀黃色包裝，輕輕推開其中一扇門，就會發現精緻的迷你茶罐。一盒日曆合共有12款迷你茶罐，精選自Tea WG的人氣優質茶葉與獨家調配茗茶，由第一扇門到第十二扇門，每次揭曉都像展開一段新的味覺旅程，為日常沖茶的片刻添上一點節日儀式感。

Tea WG節日限定商品 除了倒數月曆，品牌亦帶來一系列充滿巧思的節日限定茶品與美點。經典聖誕節慶茶($188)，不含茶鹼，融合柑橘果香與溫暖香料，風味濃郁卻不搶戲，讓人聯想到聖誕夜的靜謐時光。而獨特的聖誕歡樂紅茶($168)則混合了香料、水果和一抹細微的巧克力風味，迷你茶罐設計精緻，充滿節慶氣息，送禮自用皆宜。如果想將茶香延伸至甜品，絕對不能錯過聖誕節慶茶茶韻奶油香酥曲奇($148)，曲奇細膩融入柑橘與香料風味，口感酥鬆，與熱茶相配尤其合拍。最後還有聖誕節慶開心果馬卡龍($120/6件)，精緻馬卡龍融合聖誕節慶茶茶香，夾層鋪展濃郁開心果甘那許，甜而不膩，配茶一流！