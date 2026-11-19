港鐵東鐵綫抽獎送全年免費通行證 8星期派逾8,000份獎品 搭車跨境即可參加

經常北上的人留意，港鐵推出「搭東鐵跨境 每周抽勁獎」活動，乘客由11月23日起，使用已綁定MTR Mobile賬戶的八達通乘搭東鐵綫往返羅湖或落馬洲，即可參加每周抽獎。活動連續8星期送出逾8,000份獎品，當中包括首次推出的「港鐵全年免費通行證」，得獎者可在一年內免費乘搭港鐵本地及過境車程、機場快綫、輕鐵等服務。



每周送出2張全年免費通行證 可免費乘搭港鐵多種服務 活動由2026年11月23日至2027年1月17日舉行，連續8星期抽獎，每周送出2張「港鐵全年免費通行證」，8星期合共16張。得獎者可在一年內無限次免費乘搭港鐵本地車程、過境車程、機場快綫、輕鐵、港鐵巴士及港鐵接駁巴士。 除了全年免費通行證，活動還會送出免費港鐵過境單程車程及本地單程車程，8星期獎品總數超過8,000份。每周獎品名額如下： 獎品 每周名額 8周總名額 港鐵全年免費通行證 2名 16名 免費港鐵過境單程車程 400名 3,200名 免費港鐵本地單程車程 600名 4,800名 登記一次即可參加 乘搭東鐵過境愈多抽獎機會愈多

參加方法簡單，現有或新MTR Mobile會員都可以參加，只需完成以下步驟： 登記參加活動：由11月23日起，登入MTR Mobile登記一次，即可獲得當周及其後各周的抽獎資格，毋須每星期重新登記。 綁定八達通：將八達通加入MTR Mobile賬戶，之後使用已綁定的八達通乘搭東鐵綫過境車程。 累積抽獎機會：每次合資格車程可獲1次抽獎機會，乘搭兩程便有2次機會，次數不設上限。 要留意，合資格車程的起點或終點必須為羅湖站或落馬洲站，才可獲得抽獎機會。每周抽獎機會會重新計算，未中獎的車程不會累積至下一周；每位參加者每周最多可中獎一次。





8星期抽獎日期及得獎公布時間 活動每周五抽獎，如遇公眾假期則會提前一天進行，得獎名單會於指定日期公布。各周乘車及抽獎日期如下： 週次 乘車期 抽獎日期 得獎公布日期 第1周 11月23日至11月29日 12月4日 12月9日 第2周 11月30日至12月6日 12月11日 12月16日 第3周 12月7日至12月13日 12月18日 12月23日 第4周 12月14日至12月20日 12月24日 12月30日 第5周 12月21日至12月27日 12月31日 1月6日 第6周 12月28日至1月3日 1月8日 1月13日 第7周 1月4日至1月10日 1月15日 1月20日 第8周 1月11日至1月17日 1月22日 1月27日 活動登記由2026年11月23日開始，每周日晚上11時59分截止。乘客可透過MTR Mobile登記及查閱活動詳情。 *有關活動詳情、條款及細則，請參閱相關網頁：https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/eal-weekly-luckydraw-2026.html

