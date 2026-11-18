黃馨策展deTour 2026設計節 以「不完美 更美好」回應冰冷AI 無用發明家Matty Benedetto首來港

法國雕塑家Auguste Rodin曾說過「世界從不缺少美，而是缺少發現美的眼睛。」香港年度設計界盛事《deTour 2026設計節》(deTour)，多年來為本地設計界發掘不少年輕設計人才，更連結國際知名設計師來港作創意交流，這雙發現美的眼睛，正是總策展人黃馨(Shin Wong)，她以「”BETTER, NOT PERFECT”不完美，更美好：Prototypes for Tomorrow」為主題，嘗試從既有條件與限制中，透過展覽轉化為形塑未來的創新設計方案。 撰文：Jeff Szeto 攝影：鍾式明 已為deTour擔任策展人12個年頭的Shin，觀察到疫後香港社會雖然表面上恢復熱鬧、活動頻繁，但各行各業仍面對艱難經濟環境，「在這個講求速度、事事追求即時見效的時代，加上AI普及，大眾似乎愈來愈習慣『零瑕疵』與高效率的產出。」她坦言，正因社會過度追求這種冰冷的完美，反而激發起大家內心「容許少少不完美」的渴望。她指公眾平時參觀展覽，往往看到亮麗的最終成品，卻忽略整過創作過程，「任何一件作品由概念誕生到最終完成，中間必定經歷無數次調整、推翻、失敗與再嘗試，最後呈現出來，未必是世俗定義的完美，但充滿勞累與反思的創作過程，同樣值得觀眾細味。」她希望透過展覽主題，提醒生活急速的香港人學懂放鬆，放慢腳步審視生活，例如面對家中的舊傢俬時，不妨思考如何賦予其二次生命，而非習慣性地「即刻丟棄買新」。

跨界策展團隊嚴選展品 為了打破單一領域的盲點，Shin找來建築師曾偉俊、何鴻禮、張凱琨，以及混合媒體藝術及設計師鄭智禮共同策展，她強調策展成員並非單純的傳統建築師，而是具備藝術家、產品設計師、展覽策劃人及創意總監等跨界經驗，「設計節需要不同背景與思維的人互相碰撞，才能產生出更立體的多角度視野。」在展品遴選方面，deTour一直堅持嚴謹且公平的評委制度，「大會遴選基制非常透明，每年均會邀請不同界別的企業主理人、文化機構代表，以及知名設計師組成評審團，反覆篩選與深入討論，最終選出參展14組作品。」

為本地創意孕育新血 Shin指deTour營運已經23年，在國際已經非常有名，每次徵集參展作品，均收到逾千位藝術家申請，因此展出的14組展品，均非常富有代表性，「deTour已經步入成熟期，其最大價值在於成功發掘，並培育一代又一代的香港設計新血。」她細數多位如今在港乃至國際設計界獨當一面的名字，包括多媒體藝術家林欣傑(Keith Lam)、張瀚謙(Chris Cheung)，以及屢獲殊榮的建築與設計團隊LAAB等，「當年他們初出道時，曾以實驗性作品在deTour舞台上初試啼聲，繼而獲得外界賞識，迎來更廣闊的發展機遇。」她期盼在環境困難的時期，更要守住這個讓新人發聲的平台，繼續為香港設計界發掘更多具潛力的明日之星。

拆解創意落地三個核心階段 為了讓公眾更易理解設計師的創作過程，Shin與策展團隊將展覽劃分為三大展區，反映設計過程中三個最核心階段，「『THE CONCEPT LAB』聚焦設計最原始的萌芽期，藉此展示創作最原始的一念狀態——初心；『THE IRL FIELD』的IRL是In Real Life的縮寫，探討由創作概念轉化為實體，及量產的可行性；『THE FUTURE TRACK』則嘗試跳出當下框架，前瞻未來，思考設計如何讓生活與環境變得更好，這是我們做設計必經過的三個階段。」 無用發明家 Matty Benedetto 首度來港

今屆deTour參展陣容，既有備受追捧的設計界生力軍，亦不乏國際級話題單位，其中備受矚目的美國產品設計師Matty Benedetto，將首度來港參展，Shin說：「Matty Benedetto是一位坐擁數百萬訂閱戶的YouTuber兼發明家，非常受網民歡迎，他的創作企劃『Unnecessary Inventions』(無用發明)，專門設計各種看似無聊『唔等使』，製作卻又非常精良的小物，藉幽默來諷刺現代人的生活。」Matty這次來港就帶來全新互動裝置作品「Department of Everyday Problems」，參觀者平時只能透過螢幕觀看他的發明，這次能夠近距離親手觸摸及體驗，「香港fans不但可以在deTour裡，親手接觸他的發明，更可與他親身對談，非常難能可貴。」

此外，展覽亦邀請到曾在米蘭設計周(Milan Design Week)獲得提名及獎項的意大利設計團隊IAMMI參展，他們一直透過創作，來深討環保與永續這個設計界的大命題，「IAMMI的作品叫《Tofu》，他們專注於利用回收物料再造高質感家居用品，當中做了很多實驗，令作品外觀遠看似石頭，其實是一張梳化。」IAMMI將環保理念融入日常生活，正好與deTour今屆「不完美，更美好」的策展理念互相呼應。 首設 Pop-up Shop 助設計師 deTour創辦逾23年，今年首度設立快閃選物店，Shin直言，背後原因非常務實：「設計師也是人，同樣需要生活。而且過去多年辦展期間，經常有熱心觀眾，查詢能否把心儀藝術家展品買回家，與PMQ及策展團隊商討後，今年決定將展品進行量產化，讓觀眾在觀展過後，能將設計帶入日常生活。」她稱產品能為設計師開拓實際資源，亦可讓他們在現場觀察，收集最真實市場反饋。除了設計師的產品，限定店亦同步推出多款deTour限定主題商品，包括百搭的四色cap帽、實用tote bag、療癒系線香，以及本地製作的手工曲奇等，讓觀眾在視覺與觸覺之外，也能透過嗅覺與味覺把設計節的記憶帶回家。

張凱琨的永續新定義：在求快時代堅持「有紀律的慢」是專業 deTour策展人之一張凱琨(Dennis Cheung)，是一位建築師，亦是跨領域設計事務所Studio RYTE的創辦人，他負責策劃展區「THE IRL FIELD」，談到如何展示大會的主題「不完美，更美好」，他指這句話常被誤解為對「粗糙」寬容，但他的理解卻是「有紀律地迭代(iteration)」，「不是停留在不完美，而是反覆回到同一個問題，直到材料自己說話。」Dennis指「THE IRL FIELD」展示的，不是未完成的原型，而是經過長期研究後得出的結論，是iteration最終可以被觸摸的證據，「Shin 的指引很清晰，她提出『不完美，更美好』這主題，而我們負責在真實世界裡實行——把概念變成經得起時間考驗的物理現實。」

Lab 負責提問 IRL 給出證明 為了讓觀眾更立體理解設計過程中的演進，deTour設置了「THE CONCEPT LAB」與「THE IRL FIELD」兩大核心展區。在Dennis眼中，兩者雖同具創新基因，卻扮演著截然不同卻又緊密相扣的角色，「THE CONCEPT LAB是提問——空間更闊，擁抱不確定性，展品多為假設和開放的問號；THE IRL FIELD是回應——每件作品都是對長期問題的結論，設計師用一年甚至數年研究同一種物料，直到物件能承載自己的邏輯。兩者是遞進關係：Lab問，IRL做；Lab醞釀概念，IRL將概念變成實在的證明。」

用時間累積的「真永續」 近年不少創作者喜歡以「城市廢料」作為創作媒介，但Dennis對「永續設計」(Sustainable Design)有著極為嚴格的標準，「我對永續設計的定義很嚴格，不能只是貼上環保標籤。」他稱真正的永續，是花長時間研究物料、理解它的特性，再透過反覆迭代，將廢料轉變為可承載功能這一標準，「這不是消費者看得見的道德選擇，而是生產層面的知識累積——當你真正懂得一種材料，它自然不會被輕易丟棄。」當製造者與實際用家，深度理解物料價值與極限時，循環經濟的根基才得以成立。

慢不是懶散 是專業紀律 走進「THE IRL FIELD」展品，觀眾不會看到浮誇奇觀的展品，取而代之的是一件件具備功能性的作品。Dennis期望觀眾參觀完畢後，有全新的視角看待慢活二字，「在這個讚嘆速度的城市，這些作品說明：最激進的行動不是急於重新開始，而是留在問題裡，等到材料回應你。展品上的痕跡不是裝飾，而是反覆測試的證據；它們看似安靜，功能性卻極強。當你理解慢不是懶散，而是對品質的堅持，你就會用不同的眼光看待身邊的物件。我希望觀眾得到的不是『慢活』生活方式，而是『慢』作為專業紀律。」deTour的參展品，是藝術家以年月反覆實驗創作而成，當參觀者理解創作人對品質的堅持時，便會用截然不同的眼光，欣賞他們在過程中，所耗費的時間與心力。

《 deTour 2026 設計節》展覽詳情： 日期：11月20至29日(上午11時至晚上8時) 地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場 費用：免費入場(部分工作坊需預先網上報名) 查詢：deTour 2026設計節