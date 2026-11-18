又有日本過江龍餐廳進軍本地！日本備受推崇、名古屋人氣薄餅店BBBond即將登陸香港，選址中環雲咸街開設全球首家分店，預料於12月上旬試業。品牌採用100%日本北海道小麥製作招牌高含水量麵糰，達致外層香脆、內裡輕盈鬆軟的口感。Pizza控又多個好選擇！

高含水量北海道小麥麵糰 BBBond由矢沢卓（Suguru Yazawa）創立，用上日本鳳凰為標誌，融合意大利傳統與日本料理追求的精準與和諧，將拿坡里薄餅重新演繹。矢沢卓找來有20年豐富薄餅經驗、曾效力東京著名薄餅店 SAVOY 的薄餅職人松田真一，與人氣麵包店 Baguette Rabbit 前麵包師古井戶和憲（Kazunori Koido），合作研發薄餅秘方，改良以北海道100%日本小麥製作的高含水量麵糰，塑造出品牌極具標誌性的外脆內軟餅底，輕盈不膩滯。松田師傅將獨門技藝傳授香港團隊，香港店沿用木柴薄餅烤爐烤製薄餅。

濃厚日本特色薄餅 品牌薄餅系列除了經典意式Margherita；亦有意日式，如Bond Formaggi（配戈貢佐拉芝士、車打芝士、馬斯卡彭芝士、巴馬臣芝士、莫札瑞拉芝士及沖繩蜂蜜），以及 Shima-Togarashi Diavola（沖繩島辣椒惡魔風味）；而日式系列則有Teriyaki（地雞、粟米、蛋黃醬、青蔥、山椒、紫菜及黑七味）及Gyubara Sukiyaki（牛腩、雞蛋、壽喜燒汁及九條葱），展現濃厚日本特色。

意日式前菜 意日式前菜就有芝麻菜沙律、配以島唐辛子及沖繩辣椒酒的 Bond西蘭花苗、24 個月熟成帕爾馬火腿、時令日本水果配絲翠奇亞芝士、伴以海苔的炸章魚、海藻意式炸麵糰，以及和牛他他；甜品離不開tiramisu。酒單搜羅來自意大利及世界各地的葡萄酒，亦有日本酒、以 Aperitivo 文化為靈感的雞尾酒，注入日式風格減少苦味，配搭薄餅。

BBBond 地址：中環雲咸街43-55號余悅禮行地下D及E舖 營業時間： 星期一至四：17:00-00:00，星期五及六：17:00-02:00（星期日休息） 開業日期：12月上旬試業，12月中旬正式營業