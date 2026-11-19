全新製作的《冰上迪士尼》，打破傳統冰上匯演框架，將整座場館打造成充滿活力與互動的巨型冰上派對。備受愛戴的米奇、米妮、唐老鴨及高飛，將一改經典造型，破天荒化身為潮流派對 DJ，現場打碟並重新混音多首耳熟能詳的迪士尼經典金曲。在強勁節拍與燈光下，一眾明星角色將帶領全場觀眾齊聲高歌、隨音樂起舞，穿梭多個色彩斑斕的夢幻國度。

大小朋友引頸以待的《冰上迪士尼》(Disney On Ice)載譽歸來，全新主題匯演《Disney On Ice presents Let’s Dance!》將於明年1月29至31日，首度進駐香港啟德體育園體藝館隆重上演。門票於即日起正式公開發售，勢必成為明年農曆新年前夕，最受歡迎的親子合家歡盛事。

雲集多齣經典動畫故事

匯演陣容星光熠熠，透過精湛花式溜冰技藝、令人屏息的空中雜技特技，配合震撼視覺特效與華麗舞台服飾，將多部人氣動畫，包括《魔海奇緣》、《魔雪奇緣2》、《星願奇緣》、《獅子王》及《小魚仙》等，讓一家大小在歡笑聲中重溫無數感動時刻。

當中一大焦點，是人氣動畫《星願奇緣》首度登上冰上舞台。主角雅莎將聯同山羊好友華倫天奴、星星及夢飛高國王現身魯薩斯王國，現場演繹《This Wish》及《I’m a Star》等動聽金曲。緊接是《魔雪奇緣2》的愛莎與安娜，帶領觀眾深入魔法森林與阿圖哈蘭，愛莎更會以一曲《Show Yourself》，展現震撼人心的自我探索之旅，小白亦會獻唱《When I’m Older》大放笑彈。

此外，舞台更會化身狂野與海洋世界。《獅子王》的辛巴、娜娜與丁滿、彭彭高唱《Hakuna Matata》，對抗密謀奪位的刀疤；《小魚仙》艾莉奧與海底樂團奏起輕快的《Under the Sea》及《Kiss the Girl》；《魔海奇緣》的慕安娜則與半神人茂宜乘風破浪，以《How Far I’ll Go》及《You’re Welcome》帶領大家勇闖大洋，締造難忘的親子回憶。《冰上迪士尼》融合頂尖聲光製作與溫馨童話，適合一家大小共同締造難忘回憶，門票即日起公開發售。(英語演出，劇長1小時55分，包括20分鐘中場休息。)

《冰上迪士尼》詳情：

日期：1月29日(下午3時30分、晚上7時30分)

1月30日(早上11時30分、下午3時30分、晚上7時30分)

1月31日(早上11時30分、下午3時30分、晚上7時30分)

地點：啟德體藝館

查詢：冰上迪士尼

熱線：2598 0629