於美國橫掃6項東尼獎、3項奧利弗獎及格林美獎的百老匯音樂劇《長靴皇后》(Kinky Boots)，將於今年聖誕跨年檔期登陸香港。本劇於12月24日至明年1月3日假東九龍文化中心劇院上演14場。本劇經歷上海、北京及深圳巡演一票難求的盛況後，香港將成為壓軸一站，陪伴大家在八十年代天后Cyndi Lauper操刀的澎湃金曲中，迎接2027年。

真實改編笑淚交織治癒人心



《長靴皇后》改編自真人真事，講述傳統鞋廠繼承人查理(Charlie)，在父親驟逝後臨危受命，為挽救瀕臨倒閉的家族生意苦尋出路，機緣巧合下，他遇上自信耀眼的變裝皇后蘿拉(Lola)。兩個世界截然不同的人，由衝突走向磨合，聯手設計出閃亮奪目的紅色長靴，不僅讓鞋廠起死回生，更展開一段關於包容、愛與「相信自己」的成長之旅。