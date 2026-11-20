鐵路迷注意！11月27日起，港鐵紅磡站大型「載遇 · 站見」鐵路展將會變身為聖誕夢幻車站。除了在四列退役列車內增添節日裝飾，更加首次推出聖誕工作坊，親手製作獨一無二的列車聖誕樹掛飾，為冬日留下難忘回憶。
新添節日裝飾 增添冬日氣氛
鐵路展特別推出多重驚喜，為鐵路迷帶來特別驚喜。展覽中四列退役列車，包括歷史悠久的56號柴油機車、俗稱 「黃頭」 的東鐵綫第一代電氣化列車、中期翻新列車「烏蠅頭」以及雙層「九廣通」，將會換上節日裝飾，為冬日增添氣氛。
攜手展能藝術家 首推列車主題吊飾工作坊
與此同時，港鐵攜手東華三院展能藝術家及賽馬會天水圍綜合服務中心「共創明Teen校友會」，籌備多個聖誕限定活動。鐵路迷必玩「經典列車隨心拼」聖誕掛飾工作坊。大小朋友可在6款列車造型中，親手打造1款列車裝飾。玩家更可自由組合聖誕裝飾及英文字母，增添個人特色。東華三院學員於指定時段帶領玩家製作，推動傷健共融與社區參與。
東華三院何玉清工場的學員同時為鐵路展設計全新圖案，入場人士將會獲派明信片，其後在展區不同角落收集疊印印章，逐漸解鎖聖誕鐵路主題圖案。
鐵仔以新造型現身 打卡送聖誕小禮物
另外，人氣「鐵仔」將會以節日造型現身，與粉絲互動合照。離開前，別忘記掃描場內二維碼，以聖誕限定電子相框與親友合照。只要把照片上載至社交媒體並加入指定標籤，再向工作人員展示帖文或限時動態，即可獲得聖誕限小禮物！
港鐵紅磡站「載遇 · 站見」鐵路展冬日限定體驗詳情
日期：
2026年11月27日至2027年1月3日
地點：
港鐵紅磡站大堂（近出入口C1）
開放時間：
· 2026年11月27日至12月13日：逢星期五、六、日 開放
· 2026年12月16日至2027年1月3日：星期一至日每天開放 (星期一至星期四下午及星期五、六、日及公眾假期全日)
· 每節參觀時間為 75 分鐘
報名辦法：
平日時段及工作坊將於 2026年11月20日上午10時起接受預約。所有場次均以預約系統顯示為準，並於參觀日前30日凌晨12時開放預約。
收費：
展覽免費入場
*「經典列車隨心拼」聖誕掛飾工作坊為付費項目，收費由HK$68起 (須於網上預約時同時選擇工作坊項目，並於體驗當日親身到展廳大堂付款。名額有限，先到先得)