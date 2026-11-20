鐵路迷注意！11月27日起，港鐵紅磡站大型「載遇 · 站見」鐵路展將會變身為聖誕夢幻車站。除了在四列退役列車內增添節日裝飾，更加首次推出聖誕工作坊，親手製作獨一無二的列車聖誕樹掛飾，為冬日留下難忘回憶。

鐵路展特別推出多重驚喜，為鐵路迷帶來特別驚喜。展覽中四列退役列車，包括歷史悠久的56號柴油機車、俗稱 「黃頭」 的東鐵綫第一代電氣化列車、中期翻新列車「烏蠅頭」以及雙層「九廣通」，將會換上節日裝飾，為冬日增添氣氛。

攜手展能藝術家 首推列車主題吊飾工作坊

與此同時，港鐵攜手東華三院展能藝術家及賽馬會天水圍綜合服務中心「共創明Teen校友會」，籌備多個聖誕限定活動。鐵路迷必玩「經典列車隨心拼」聖誕掛飾工作坊。大小朋友可在6款列車造型中，親手打造1款列車裝飾。玩家更可自由組合聖誕裝飾及英文字母，增添個人特色。東華三院學員於指定時段帶領玩家製作，推動傷健共融與社區參與。

東華三院何玉清工場的學員同時為鐵路展設計全新圖案，入場人士將會獲派明信片，其後在展區不同角落收集疊印印章，逐漸解鎖聖誕鐵路主題圖案。