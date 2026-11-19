《芝麻街》Cookie Monster搶先登場！「Merry Balloon Hong Kong」大型IP氣球慶典將於12月登陸啟德體育園，活動舉行前先在銅鑼灣預熱。即日起至11月26日，希慎廣場外有高達6.7米的Cookie Monster巨型裝置打卡；11月27日至29日，銅鑼灣白沙道將展出Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》巨型氣球，還有攤位遊戲及餐飲攤位，免費入場。
6.7米Cookie Monster現身希慎廣場
Cookie Monster今次被放進巨型木製貨運箱內，雙手抱着最愛的巨型曲奇，裝置高6.7米、長6.6米，即日起至11月26日在銅鑼灣希慎廣場門外展出，大家經過附近不妨去打卡。
白沙道11.27起展出3大IP巨型氣球
「Merry Balloon Hong Kong」預熱活動將於11月27日至29日在銅鑼灣白沙道舉行，屆時有3個巨型IP氣球登場，包括《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》比奇堡居民。活動期間有攤位遊戲，贏家有機會帶走80cm超大IP毛公仔，或獲得「Merry Balloon Park」門票。
想順道醫肚，現場有「咖啡呀唔該」（Ah Jeng’s Coffee Club），以及兩個由BARISTA+合作夥伴帶來的餐飲攤位。另外，「Merry Balloon Hong Kong x 432Hz」限定聯乘商品亦會率先於432Hz門店展出部分款式。
Merry Balloon Park 12.18登陸啟德
「Merry Balloon Park大型IP氣球市集」將於12月18日至27日在啟德體育園東營舉行，除了大型IP氣球展示，場內還有巨型充氣彈床、互動攤位遊戲及文創市集，並有咖啡美食和活動限定聯乘商品。一般門票及組合套票現已開售，分別可於快達票及Klook購買。
另外，「Merry Balloon Parade」大型IP氣球巡遊將於12月27日上午11時至下午4時在啟德體育園美食海灣舉行，免費開放予公眾參與。
活動詳情
Merry Balloon Hong Kong銅鑼灣預熱活動
日期：2026年11月27日至29日
時間：11月27日下午4時至晚上7時；11月28日至29日中午12時至晚上7時
地點：銅鑼灣白沙道
入場：免費
Merry Balloon Park大型IP氣球市集
日期：2026年12月18日至27日
時間：上午10時至晚上8時
地點：啟德體育園東營
門票：一般門票及組合套票現已開售
快達票：門票詳情
Klook：組合套票
Merry Balloon Parade大型IP氣球巡遊
日期：2026年12月27日
時間：上午11時至下午4時
地點：啟德體育園美食海灣
入場：免費