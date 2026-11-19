《芝麻街》Cookie Monster搶先登場！「Merry Balloon Hong Kong」大型IP氣球慶典將於12月登陸啟德體育園，活動舉行前先在銅鑼灣預熱。即日起至11月26日，希慎廣場外有高達6.7米的Cookie Monster巨型裝置打卡；11月27日至29日，銅鑼灣白沙道將展出Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》巨型氣球，還有攤位遊戲及餐飲攤位，免費入場。

6.7米Cookie Monster現身希慎廣場

Cookie Monster今次被放進巨型木製貨運箱內，雙手抱着最愛的巨型曲奇，裝置高6.7米、長6.6米，即日起至11月26日在銅鑼灣希慎廣場門外展出，大家經過附近不妨去打卡。

白沙道11.27起展出3大IP巨型氣球

「Merry Balloon Hong Kong」預熱活動將於11月27日至29日在銅鑼灣白沙道舉行，屆時有3個巨型IP氣球登場，包括《芝麻街》Cookie Monster、Snoopy及《海綿寶寶》比奇堡居民。活動期間有攤位遊戲，贏家有機會帶走80cm超大IP毛公仔，或獲得「Merry Balloon Park」門票。

想順道醫肚，現場有「咖啡呀唔該」（Ah Jeng’s Coffee Club），以及兩個由BARISTA+合作夥伴帶來的餐飲攤位。另外，「Merry Balloon Hong Kong x 432Hz」限定聯乘商品亦會率先於432Hz門店展出部分款式。