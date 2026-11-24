Black Friday手袋優惠｜Moonshaft全新Nebula Satchel 37登場 優惠低至7折

在快時尚盛行的年代，不少手袋品牌追逐短暫潮流，但香港小眾手袋品牌 Moonshaft（月軸）卻選擇走一條截然不同的道路。品牌以「慢活」為核心理念，強調經得起時間考驗的設計與工藝，希望透過優質皮革與細膩製作，打造耐用真皮皮具。從壓花、縫製到細節處理，每道工序均需經過反覆打磨。 品牌名稱「Moonshaft」靈感源自月光映照在皮革表面時展現的柔和油光，希望作品如月色般低調而有層次，同時兼顧實用性與耐用度，無論男女都能找到適合自己的風格配搭。

全新 Nebula Satchel 37 登場 兼顧容量與時尚感 品牌最新推出的 Nebula Satchel 37，是 NEBULA 系列中尺寸最大的成員。設計以星空為靈感，將光影流動及星軌元素融入款式之中。而手袋最具辨識度的設計之一，是品牌標誌性的 Nebula Lock 金屬鎖扣。流線形輪廓呼應星雲弧度，配合拋光金屬表面，在不同角度下呈現細膩光影變化。 材質方面，Nebula Satchel 37採用全粒面頭層納帕小牛皮製作，觸感柔軟細膩，同時保留自然垂墜感。內部空間寬敞，可收納13至14吋手提電腦、iPad及A4文件，並設有內插袋方便整理日常用品。隨包附有肩帶及斜背帶，可根據不同場合切換手提、肩背或斜背方式。

Crescent Bowling Bag 結合優雅與功能性 喜歡經典設計的客人，則可留意 Crescent Bowling Bag。手袋以全粒面頭層納帕牛皮製作，外觀線條簡潔流暢，配上品牌標誌性小彎月吊飾作點綴，增添細節感。袋身容量大，設有拉鍊開合及多個內部分隔，方便整理隨身用品。雙手柄配合可拆卸及可調校肩帶設計，可隨場合自由切換手提、肩背或斜背方式，由工作日穿搭到晚間聚會均同樣適用。

Double Zip 系列 三種尺寸滿足不同需要 品牌另一人氣系列 Double Zip 則主打實用收納功能，共推出 Double Zip 32、Double Zip 24 及 Mini Double Zip 三款尺寸，並提供超過七種顏色選擇。系列以全粒面小牛皮製作，最大特色是標誌性的雙拉鍊設計及獨立收納空間，兼顧美感與實用度。當中，Double Zip 32適合需要攜帶較多物品的上班族；Double Zip 24容量適中；而 Mini Double Zip 則以輕巧外形取勝，特別適合約會或輕便出門時使用。 限時優惠低至半價 聖誕送禮入手好時機 配合年末購物季，Moonshaft推出限時優惠活動，大部分貨品可享7折至85折優惠，部分精選款式更低至半價。顧客凡購物滿指定金額，亦可獲贈神秘禮品。

優惠日期 Black Friday 優惠： 2026 年 11 月 21 日至 11 月 29 日

聖誕優惠：2026年12月12日至12月27日