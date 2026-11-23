都市裡藏在街頭巷尾的故事，總令人會心微笑，並帶著溫暖回憶。《盧世強陶瓷藝術師生聯展》將在本月28日至12月6日，於藝穗會陳麗玲畫廊舉行，展覽以「兒時點滴、香江故事」為題，匯聚24位來自不同背景的陶藝創作者作品，呈獻47件充滿生活回憶的陶瓷雕塑，展示屬於香港人的集體記憶。
泥土捏出日常煙火氣
陶藝，可以是凝固時光的載體，參展藝術家將目光放在香港日常，把一幕幕平凡卻動人的生活片段，化作立體雕塑。走進展廳，參觀者彷彿坐上時光機，重溫三代同堂圍坐搓麻將的熱鬧、茶餐廳的「A餐」、雲吞麵與凍檸茶，以至觀看舞獅、豬仔錢罌、飛行棋和捉迷藏，創作者透過細膩的雙手，將這些熟悉的生活符號轉化為可供細味的立體故事，讓冰冷的陶土散發出濃濃的煙火氣息。
題材橫跨古今中外
除了大眾熟悉的街頭風景，47件展品更展現創作者各自獨特的生命觀察與幽默感。當中題材既有充滿懷舊色彩的上海理髮店旋轉花柱、街市豬腩肉、自梳媽姐、「揸住碌竹」的街坊、客家婆婆、媽媽的舊式縫衣車，以及晾衣夾、袋中魚和街角塗鴉電箱；亦不乏跨越時代的流行文化元素，如比卡超、戇豆先生，甚至探討生命蛻變的蠶與蛾、瘸腿象等。不同世代與背景的藝術家各抒己見，交織出一幅既具本土情懷，又豐富多元的香江風情畫。
以「凝聚」開啟跨代對話
「凝聚」是貫穿整場展覽的精神。昔日全城追看電視劇的投入，或是左鄰右里互相照應的溫暖，這些共同經歷，正是維繫人與人之間的感情紐帶。展覽期望回望舊日情懷的同時，為當下的社區重新凝聚關懷與力量。這次聯展既是24位創作者的心血，亦讓藝術家與公眾近距離交流。無論是否熱愛陶藝，還是想尋找童年共鳴，都可在47件作品中，尋找屬於個人的香江印記。
《盧世強陶瓷藝術師生聯展》展覽詳情：
日期：11月28日至12月6日(上午10時30分至下午6時)
地點：中環下亞厘畢道2號香港藝穗會陳麗玲畫廊
票價：免費入場
查詢：盧世強工作室