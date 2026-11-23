都市裡藏在街頭巷尾的故事，總令人會心微笑，並帶著溫暖回憶。《盧世強陶瓷藝術師生聯展》將在本月28日至12月6日，於藝穗會陳麗玲畫廊舉行，展覽以「兒時點滴、香江故事」為題，匯聚24位來自不同背景的陶藝創作者作品，呈獻47件充滿生活回憶的陶瓷雕塑，展示屬於香港人的集體記憶。

泥土捏出日常煙火氣

陶藝，可以是凝固時光的載體，參展藝術家將目光放在香港日常，把一幕幕平凡卻動人的生活片段，化作立體雕塑。走進展廳，參觀者彷彿坐上時光機，重溫三代同堂圍坐搓麻將的熱鬧、茶餐廳的「A餐」、雲吞麵與凍檸茶，以至觀看舞獅、豬仔錢罌、飛行棋和捉迷藏，創作者透過細膩的雙手，將這些熟悉的生活符號轉化為可供細味的立體故事，讓冰冷的陶土散發出濃濃的煙火氣息。