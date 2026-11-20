韓國人氣角色Ryan今年迎來誕生10週年，今個聖誕將聯同大埔超級城及元朗廣場舉行限定活動，帶來13款香港首次亮相的10週年造型。由11月24日至2027年1月3日，大埔超級城會以Ryan溫馨大宅為主題，設置五大場景及互動遊戲；元朗廣場則以音樂舞台為主題，讓大家跟Ryan玩節拍挑戰。兩個商場都有不同打卡位，The Point會員消費滿指定金額，更可換領期間限定Ryan聖誕圍巾。

大埔超級城五大場景 打卡3.5米高Ryan聖誕樹

大埔超級城C區中庭將變成近2,500呎的Ryan溫馨大宅，場內有五大主題場景。其中最吸睛的是高3.5米的Ryan願望聖誕樹，以咬着玫瑰的10週年造型Ryan作主角，周圍配上禮物、星燈及Ryan剪影燈飾，粉絲可以跟巨型Ryan合照。

場內還有巨型魔法故事書、無限鏡像空間及壁爐等場景。大家可以在「Ryan魔法故事書」前玩限時60秒的畫像遊戲，跟着螢幕上的虛線畫出Ryan頭像，完成後可與自己的作品合照；另一邊的鏡像空間以Ryan從巨型聖誕禮物盒現身為設計，透過層層反射營造延伸效果。壁爐旁的Ryan則換上悠閒造型，營造在家過聖誕的氣氛。

