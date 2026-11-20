韓國人氣角色Ryan今年迎來誕生10週年，今個聖誕將聯同大埔超級城及元朗廣場舉行限定活動，帶來13款香港首次亮相的10週年造型。由11月24日至2027年1月3日，大埔超級城會以Ryan溫馨大宅為主題，設置五大場景及互動遊戲；元朗廣場則以音樂舞台為主題，讓大家跟Ryan玩節拍挑戰。兩個商場都有不同打卡位，The Point會員消費滿指定金額，更可換領期間限定Ryan聖誕圍巾。
大埔超級城五大場景 打卡3.5米高Ryan聖誕樹
大埔超級城C區中庭將變成近2,500呎的Ryan溫馨大宅，場內有五大主題場景。其中最吸睛的是高3.5米的Ryan願望聖誕樹，以咬着玫瑰的10週年造型Ryan作主角，周圍配上禮物、星燈及Ryan剪影燈飾，粉絲可以跟巨型Ryan合照。
場內還有巨型魔法故事書、無限鏡像空間及壁爐等場景。大家可以在「Ryan魔法故事書」前玩限時60秒的畫像遊戲，跟着螢幕上的虛線畫出Ryan頭像，完成後可與自己的作品合照；另一邊的鏡像空間以Ryan從巨型聖誕禮物盒現身為設計，透過層層反射營造延伸效果。壁爐旁的Ryan則換上悠閒造型，營造在家過聖誕的氣氛。
跟Ryan跳10週年舞蹈 元朗廣場玩音符節拍挑戰
除了打卡場景，大埔超級城還有「Ryan勁舞大廳」互動遊戲。現場會播放Ryan 10週年短片，Ryan會以不同造型跳舞，參加者可以跟着螢幕上的火柴人做指定動作，完成後由Ryan公布分數及舞技等級。
元朗廣場則以音樂為主題，設置鋼琴造型的圓形舞台，Ryan會在舞台上送上聖誕禮物。大家可以參加「Ryan聖誕節拍挑戰」，在60秒內跟着音樂節奏，於彩色音符落入指定位置時點擊螢幕，累積分數，考驗反應及節奏感。
The Point會員消費滿$2,000 換限定Ryan聖誕圍巾
活動期間，The Point會員於商場消費滿HK$2,000或以上，即可換領「10 YEARS TOGETHER WITH RYAN」期間限定聖誕圍巾一條。圍巾印有12款Ryan 10週年限定造型，換領由11月24日起，中午12時開始。
商場另準備了Ryan 10週年聖誕派對邀請卡，卡上印有多款限定造型，透過卡上的小窗對着光源觀看，圖案會化成音符投影效果。邀請卡換領詳情有待公布。
Ryan 10週年聖誕活動詳情
Kakao Friends x 大埔超級城《Ryan 10週年聖誕派對》
日期：2026年11月24日至2027年1月3日
時間：中午12時至晚上10時
地點：大埔超級城C區中庭
Kakao Friends x 元朗廣場《Ryan 10週年聖誕交響樂》
日期：2026年11月24日至2027年1月3日
時間：中午12時至晚上9時
地點：元朗廣場中庭
限定聖誕圍巾換領
日期：2026年11月24日起
時間：中午12時開始
方法：The Point會員於商場消費滿HK$2,000或以上，即可換領限定聖誕圍巾一條。