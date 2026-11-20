衣著與家居，最誠實地記錄著時代，還有人對自由的渴望。香港作為《米蘭國際家具展全球巡展》的重要一站，由意大利外交與國際合作部發起、知名建築設計事務所Palomba Serafini Associati策劃的《ABITO》展，由即日起至11月21日正式亮相灣仔會展「DesignInspire 創意設計博覽」，特別為香港打造限定版《ABITO/HK》，讓香港觀眾展開一場橫跨逾百年的意港設計對話。

百年古董華服與經典家具並置

《ABITO》在意大利文中意指「服飾」與「居住」，展覽巧妙融合這兩個貼近日常生活的題目，回溯十九世紀末至今的社會演變。策展團隊以女性角色的轉變為核心，透過服飾剪裁與物料的更迭，細膩呈現女性對身體自主與走進公共空間的追求；與此同時，家居器物亦隨之變得輕盈靈活，呼應現代人對生活自由度的嚮往。