衣著與家居，最誠實地記錄著時代，還有人對自由的渴望。香港作為《米蘭國際家具展全球巡展》的重要一站，由意大利外交與國際合作部發起、知名建築設計事務所Palomba Serafini Associati策劃的《ABITO》展，由即日起至11月21日正式亮相灣仔會展「DesignInspire 創意設計博覽」，特別為香港打造限定版《ABITO/HK》，讓香港觀眾展開一場橫跨逾百年的意港設計對話。
百年古董華服與經典家具並置
《ABITO》在意大利文中意指「服飾」與「居住」，展覽巧妙融合這兩個貼近日常生活的題目，回溯十九世紀末至今的社會演變。策展團隊以女性角色的轉變為核心，透過服飾剪裁與物料的更迭，細膩呈現女性對身體自主與走進公共空間的追求；與此同時，家居器物亦隨之變得輕盈靈活，呼應現代人對生活自由度的嚮往。
走進寬敞的橢圓形展廳，觀眾能欣賞到來自Quinto-Tinarelli Collection的珍貴歷史服飾，與多款至今仍在生產的「意大利製造」經典家具並置陳列。一邊是見證時代思潮起伏的百年華服，另一邊是追求永恆耐用的現代設計，兩者形成耐人尋味的張力。配合建築師Roberto Palomba親自掌鏡的攝影背景，每一件展品彷彿都成為鮮活的歷史印記，讓人沉浸於從高級訂製走向大眾美學的工藝演進中。
橢圓空間設香港設計專區
是次香港站更特別在橢圓展場的中央位置，闢設由策展團隊聯同香港貿發局挑選的本地設計專區。來自香港創意先驅與新晉設計師的代表作，與遠道而來的意大利設計，展開一場跨越地理界限的無聲對話。兩地創作者憑藉對精湛工藝的執著與生活美學的敏銳觸覺，在展場內互相輝映。
除了靜態展覽，米蘭國際家具展代表及意大利駐港總領事亦參與「InnoTalks 創新對話」多場專題座談，與林偉而、劉小康等本地設計界領袖對談，並預告2027年4月「第65屆米蘭國際家具展」的最新動向，為意港創意產業開拓更多合作契機。
《ABITO/HK@DesignInspire創意設計博覽》展覽詳情：
日期：即日起至11月21日
地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳 3D-E