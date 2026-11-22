身處鬧市，渴望心靈出走，北角油街實現近日推出「古早策展人系列」第四期展覽《羅浮香影》，邀請香港浸會大學歷史系助理教授陳芳芳博士，擔任客席策展人，聯同三位本地藝術家鄭丹珊、徐沛之、林鎮酧，以素有「嶺南第一山」美譽的羅浮山為靈感，帶領觀眾展開一場跨越時空的「臥遊」之旅。
中國傳統畫論講求「臥遊山水」，意指即使安坐家中，亦能透過欣賞畫作神遊林泉、陶冶性情；而最高境界更在於「澄懷觀道」，在清淨自省中體會萬物運行之理。是次《羅浮香影》展覽，巧妙融合傳統美學與現代科技，讓羅浮山不再只是一座地理名山，更成為連結歷史記憶與當代想像的精神領域。
觀眾走進油街玻璃屋，將透過三組截然不同的當代藝術創作，以全新視角遊歷羅浮山。藝術家徐沛之，以筆墨和光影布置的的靜心空間，將道教經典《太上老君說常清靜經》的書法，結合流動的動態投影，一筆一劃間營造出令人屏息的沉靜氛圍，讓人在喧鬧城市中尋得片刻安寧。
鄭丹珊創作的青綠山水視覺屏風，以三聯屏風呈現《雲海疊霧》，細膩筆觸鋪展出層巒疊嶂的青綠山景，雲霧繚繞彷彿觸手可及，引領觀者暫別塵囂；林鎮酧則為觀眾打造一個沉浸式虛擬朝山體驗數位裝置《靈境之窗》，觀眾只需走近互動，便能開啟一場虛擬朝山之旅，在瞬息萬變的光影景觀中，親身感受天地萬象的更迭。
為了讓觀眾更深入體驗「臥遊」之趣，展覽期間特設「『臥遊』古今之旅」導賞活動。屆時將由「臥遊」專員親自帶領，細賞本地藝術家的獨特觸覺。參加者不僅能透過書法、繪畫與數碼裝置隔空遊歷名山，更可親身與作品互動，以個人感官回應藝術家筆下的羅浮山，開啟一場深度的心靈對話。
《古早策展人系列 — 羅浮香影》展覽詳情：
日期： 即日起至明年1月31日
地點：香港北角油街12號 油街實現油街玻璃屋
費用：免費入場