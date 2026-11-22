身處鬧市，渴望心靈出走，北角油街實現近日推出「古早策展人系列」第四期展覽《羅浮香影》，邀請香港浸會大學歷史系助理教授陳芳芳博士，擔任客席策展人，聯同三位本地藝術家鄭丹珊、徐沛之、林鎮酧，以素有「嶺南第一山」美譽的羅浮山為靈感，帶領觀眾展開一場跨越時空的「臥遊」之旅。

中國傳統畫論講求「臥遊山水」，意指即使安坐家中，亦能透過欣賞畫作神遊林泉、陶冶性情；而最高境界更在於「澄懷觀道」，在清淨自省中體會萬物運行之理。是次《羅浮香影》展覽，巧妙融合傳統美學與現代科技，讓羅浮山不再只是一座地理名山，更成為連結歷史記憶與當代想像的精神領域。