在數碼年代，只要在電腦前輕按，文件與卡片便瞬間印好。但在電子印刷普及之前，一紙一字又是如何誕生的呢？那些帶有凹凸壓痕、散發淡淡油墨香氣的傳統印刷品，凝聚師傅無數心血與真功夫。今個12月，非物質文化遺產辦事處舉辦「發現非遺」系列節目——《執字．印記 — 活字印刷技藝導覽與體驗》，帶大家走進仍然保留傳統活字印刷技藝的本地老字號「昇洪印刷廠」。

活動由資深活字印刷師傅梁國洪親自帶領，市民不但能近距離觀察成千上萬粒整齊排列的鉛粒字架，聽師傅深入淺出，細說香港活字印刷業的黃金歲月，更能化身「一日學徒」，親手在字海之中逐一執取所需字粒、排入字版並固定上機。