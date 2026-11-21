在數碼年代，只要在電腦前輕按，文件與卡片便瞬間印好。但在電子印刷普及之前，一紙一字又是如何誕生的呢？那些帶有凹凸壓痕、散發淡淡油墨香氣的傳統印刷品，凝聚師傅無數心血與真功夫。今個12月，非物質文化遺產辦事處舉辦「發現非遺」系列節目——《執字．印記 — 活字印刷技藝導覽與體驗》，帶大家走進仍然保留傳統活字印刷技藝的本地老字號「昇洪印刷廠」。
活動由資深活字印刷師傅梁國洪親自帶領，市民不但能近距離觀察成千上萬粒整齊排列的鉛粒字架，聽師傅深入淺出，細說香港活字印刷業的黃金歲月，更能化身「一日學徒」，親手在字海之中逐一執取所需字粒、排入字版並固定上機。
最後，參加者還可以印製出屬於自己的創意卡片，並體驗為卡片加上精緻可愛的燙金圖案，感受手工印刷獨一無二的立體質感！活動名額有限，想趁周末體驗香港傳統工藝魅力，快約同親友把握時間報名。報名須以實名填寫網上表格(每人限報名一次，每次最多可登記兩個名額)。如超額申請將進行公開抽籤，中籤者將於11月26日或之前獲電郵通知。
《執字．印記 — 活字印刷技藝導覽與體驗》詳情：
日期：12月5日(星期六)
地點：九龍灣昇洪印刷廠
講者：資深活字印刷師傅 梁國洪(粵語講解)
時間：第一節：上午11時至下午12時30分
第二節：下午2時至3時30分
第三節：下午4時至5時30分(設印刷機器示範，只限16歲或以上人士參加)
名額及費用：費用全免，每節名額20人
截止日期：即日起至11月23日下午5:00止
立即報名：非遺辦事處