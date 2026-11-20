狗狗愈食愈瘦要小心 多飲多尿或患糖尿病

文：Karen Yeung 攝：周令知 鳴謝： UTOPIA Veterinary Hospital 至善獸醫醫院 如果家中狗狗近日胃口突然大開，飲水和小便次數也增多，體重卻不升反跌，主人便要提高警覺，這可能是糖尿病徵兆。獸醫蔡嘉豪醫生(Dr. Marco Tsoi)提醒，患病狗狗常見「三多一少」，即多飲、多尿、多食及體重下降；若延誤診治，可影響視力，嚴重更會引發酮酸中毒，危及性命。





食得多仍消瘦 留意「三多一少」 患上糖尿病的狗狗因身體缺乏足夠胰島素，血液中的葡萄糖無法進入細胞，未能轉化為能量，過多的葡萄糖更會連同水分隨尿液排出，令牠多尿多飲。細胞得不到能量，身體便分解脂肪和肌肉，所以即使吃得多，仍愈來愈瘦。此外，患病狗狗抵抗力較差，也較易反覆出現尿道感染。獸醫指，不少主人誤以為愛犬食慾好是健康表現，往往因而延誤求醫。 蔡醫生分享，曾接診過一隻史納莎因胃口轉佳、飲水增加，主人起初以為只是食慾好，後來才發現牠短時間內瘦了約2公斤，驗血時血糖讀數更超出血糖機上限。所以如果發現愛犬出現以上情況，應盡快求醫，做血液及尿液檢查確。若確診後，獸醫會按血糖及尿酮情況制定治療方案，病情不穩的狗狗或需留院觀察。

中老年犬較高危 胰臟炎增風險 狗狗糖尿病多與胰臟未能分泌足夠胰島素有關，不少個案確診後需長期甚至終身注射胰島素。病症多見於中年及年長狗隻，未絕育母狗風險亦較高，與發情期後黃體酮水平變化有關，主人可與獸醫商討絕育安排。貴婦狗、史納莎、薩摩耶及八哥犬等品種亦較常見。 此外，肥胖、胰臟炎及部分內分泌疾病也會增加風險，嚴重或反覆發作的胰臟炎可損害胰臟細胞，影響胰島素分泌，故主人應避免讓狗狗進食過多高脂食物，並留意體重變化。





糖尿病可引發白內障 酮酸中毒更可危及生命 白內障是糖尿病狗隻常見的併發症。過多葡萄糖進入眼球晶體後，會轉化成山梨醇積聚，令晶體吸水混濁，形成白內障。部分個案惡化迅速，影響視力，甚至引致眼睛發炎及青光眼。手術雖可處理，但須病情穩定才可進行。若見愛犬雙眼混濁，應盡快求診。 另一嚴重併發症是糖尿病酮酸中毒，多見於未及早發現或控制欠佳的狗隻。身體大量分解脂肪後，酮體積聚令血液酸化，影響各器官，狗狗會嘔吐、食慾不振、精神萎靡及虛弱，呼氣有時帶生果或丙酮氣味。這屬急症，須立即送院，治療包括靜脈輸液及胰島素，部分個案更需入住深切治療部。

按時注射胰島素 飲食及運動要有規律 大部分病犬需每日注射兩次胰島素，相隔約12小時，劑量及時間由獸醫按個別情況訂定。主人應依照指示安排餵食及注射；若狗狗突然不肯進食、食量減少或嘔吐，應先聯絡獸醫，切勿自行停藥或調整劑量。 狗狗食量減少時如仍照常打針，血糖便容易過低，可能發抖、步履不穩，甚至抽搐。懷疑低血糖時應立即求醫；只有狗狗清醒、能安全吞嚥，並按獸醫指示下，才可在牙肉塗少量糖漿。若狗狗昏迷或抽搐，切勿強行餵食或灌水，須即時送急症診所。

日常宜定時定量餵食，按獸醫建議選用高纖處方糧，有助減慢血糖上升，並減少零食。運動亦要有規律，每日時間及強度盡量一致，避免突然長時間或劇烈活動，以免血糖大上大落。獸醫呼籲，若愛犬出現多飲、多尿、食量大增卻消瘦，切勿拖延，應盡快驗血驗尿。只要配合治療，定期監測血糖及覆診，糖尿病狗狗仍可保持良好生活質素。

