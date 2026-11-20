恐龍迷注意！即日起，港產恐龍化石將於文物探知館內的「見龍在田：赤洲與中國內地恐龍化石展」免費公開展出。訪客可近距離觀賞在赤洲出產的泰坦巨龍類（Titanosauria）恐龍化石之餘，更能欣賞111組珍貴化石及標本，當中包括多組首次在港展出的國家一級重點保護古生物化石。恐龍迷絕對要把握機會，親身感受港產恐龍化石的魅力。

必看港產恐龍化石！ 展覽焦點必屬2024年在赤洲發現的恐龍化石。展覽公布，專家團隊確認該批骨骼化石屬於白堊紀時期（約一億四千五百萬至六千六百萬年前）蜥腳類恐龍中的泰坦巨龍形類，並從骨組織推斷極可能來自同一隻成年個體。按照骨骼尺寸推算，該恐龍全長超過20米、臀高超過3米，是中國南部沿海地區首次正式記錄，極具價值。

多組化石首次在港展出 親手摸山東龍股骨 除了赤洲出產的恐龍化石，活動同時展出66組化石和標本，當中大部分更是首次在港展出。在中國東南地區首次發現的徐氏亞洲暴龍頭骨化石，保存完整的頭骨及下顎，相當罕見；在山東發現的諸城暴龍上下頜骨骼化石，同樣不能錯過，感受白堊紀時期頂級掠食者的強大氣場。恐龍蛋蛋窩亦是焦點之一，各位萬勿錯過保存完整胚胎的恐龍蛋化石、長形恐龍蛋，以及恐龍與蛋共存化石。訪客更可親手接觸巨型山東龍股骨化石，感受恐龍的氣勢磅礴。

活動同時設有恐龍模型和互動遊戲，讓大小朋友以趣味方式認識恐龍，絕對是週末親子好去處。

見龍在田：赤洲與中國內地恐龍化石展 日期：即日起至2027 年 5 月 12 日(星期三) 地點：香港文物探知館(尖沙咀海防道九龍公園) 開放時間：星期一至三、五:上午 10 時至下午 6 時 星期六、日及公眾假期:上午 10 時至晚上 7 時 聖誕前夕及農曆新年除夕:上午 10 時至下午 5 時 星期四(公眾假期除外)、農曆年初一及二休館 免費入場